Monteleón premia a los grados de ADE e Historia del Arte

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Universidad de León y la Fundación Monteléon reforzaron ayer su colaboración con nuevos convenios que permiten la creación del Premio al Mejor Expediente en el Grado en Administración y Dirección de Empresas, dentro del programa conjunto de ADE y Derecho, y el Premio al Mejor Expediente en el Grado en Historia del Arte, con 500 y 200 euros, que irán acompañados de un diploma como símbolo del reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la excelencia universitaria, y serán entregados durante las ceremonias de graduación. El presidente de la Fundación Monteléon, Francisco José García Paramio, destacó que la educación, la investigación y la cultura del esfuerzo son pilares básicos.