Un nuevo máster más exigente y práctico para ser profesor

Después de que los decanos de las facultades de Educación reclamasen una prueba de acceso en la que se detectase la «vocación» de los aspirantes a maestros, ahora la conferencia de decanos reclama un máster más largo y más práctico para aquellos que, contando con un grado diferente al de Educación, puedan dar clase en ESO, FP y Bachillerato al adquirir en él conocimientos vinculados a la didáctica. Su demanda se centra en un programa más largo, del año actual a año y medio o incluso dos y también más formación práctica, doblando la estancia actual en el aula en una red de centros de «buenas escuelas acreditadas». También proponen una prueba de acceso como plantean para el grado para detectar actitudes y aptitudes y piden limitar la oferta de plazas y se unifique a nivel nacional los criterios.