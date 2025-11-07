CC OO alerta del «errático" mantenimiento de colegios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sindicato provincial de Enseñanza de CC OO León denuncia el juego político que se está produciendo ante las deficiencias en las que se encuentran los centros educativos públicos de la provincia de León, en relación a la queja del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de León tras el encargo de limpieza urgente de colegios municipales promovido por el equipo de gobierno. El sindicato pide «coherencia y responsabilidad» y critica el «tira y afloja» cuyo objetivo responde a intereses partidistas y no a abordar el abandono y las deficiencias de los centros educativos públicos de la provincia. El secretario general de CC OO Enseñanza León, Víctor Bejega, señala que las «carencias se acumulan a todos los niveles educativos y en todas las administraciones competentes». «No sólo hay improvisación y gestión errática, sino también incumplimiento de compromisos y chapuzas», recalca Bejega.