La ULE teje lazos con China con Pharmaceutical University

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León refuerza su proyección internacional y consolida lazos con el gigante asiático en el marco del convenio de colaboración suscrito este viernes con China Pharmaceutical University, una institución multidisciplinaria y orientada a la investigación. El acuerdo, el primero que suscribe la institución con una universidad española, permitirá impulsar proyectos conjuntos en el ámbito docente, investigador, cultural y de extensión universitaria, y sienta las bases para una colaboración sostenida en el tiempo. Entre las actuaciones previstas se incluyen el intercambio de profesorado, investigadores y estudiantes, el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, la participación en seminarios y encuentros académicos, la puesta en marcha de programas formativos de corta duración y la creación de redes de intercambio de información científica, tecnológica y pedagógica.