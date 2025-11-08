Diario de León

La ULE teje lazos con China con Pharmaceutical University

Un momento de la reunión en El Albéitar.

Un momento de la reunión en El Albéitar.DL

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Universidad de León refuerza su proyección internacional y consolida lazos con el gigante asiático en el marco del convenio de colaboración suscrito este viernes con China Pharmaceutical University, una institución multidisciplinaria y orientada a la investigación. El acuerdo, el primero que suscribe la institución con una universidad española, permitirá impulsar proyectos conjuntos en el ámbito docente, investigador, cultural y de extensión universitaria, y sienta las bases para una colaboración sostenida en el tiempo. Entre las actuaciones previstas se incluyen el intercambio de profesorado, investigadores y estudiantes, el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, la participación en seminarios y encuentros académicos, la puesta en marcha de programas formativos de corta duración y la creación de redes de intercambio de información científica, tecnológica y pedagógica.

tracking