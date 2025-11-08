Sólo el 2,5% de los vehículos que circulan por León son ecológicos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El volumen de turismos con motores híbridos y eléctricos que se desplazan por las carreteras españolas se disparó un 21,3% en 2024, hasta sumar 1,24 millones de unidades, según los datos recabados Unespa, en colaboración con Tirea y Centro Zaragoza. Este crecimiento contrasta con el alza del 3,2% de los coches que emplean un motor de gasolina y con la caída en un 1,7% de los vehículos diésel. Como resultado, los turismos de motorización alternativa (principalmente híbrida y eléctrica) han elevado su presencia en España y representan ya el 4,79% del parque asegurado nacional, frente al 4,01% de un año antes. Por tipo de motorización, a cierre de 2024 había un total de 855.931 turismos híbridos, 230.641 eléctricos puros, 152.193 que se movían con gas licuado y 10.674 que se impulsaban por otros medios alternativos. En términos absolutos, cuatro de cada cinco coches ecológicos son conducidos por personas de mediana edad (entre 31 y 65 años). Un repaso de la distribución de estos vehículos por provincias muestra, entre tanto, que el mayor peso de estos vehículos se da en Madrid (9,2% del parque territorial), Barcelona (5,6%) y Castellón (4,8%), mientras que su presencia en términos relativos es menor en Jaén (1,5%), Teruel (1,5%) y Cáceres (1,6%). Lejos de los territorios de referencia, León, siete puntos alejado del porcentaje de Madrid, cuanta con un 2,5% dela flota de vehículos en circulación con fuerza motriz no fósil, mientras que el 97,5% del parque móvil es de combustión fósil. Un repaso por grupos automotrices continúa situando a Toyota como líder del coche ecológico en España. Sus distintas marcas (Toyota y Lexus, principalmente) suman un 44,33% del parque móvil electrificado. Le siguen en segundo tercer lugar, con cuotas que rondan el 13% y el 14%, el Grupo Renault-Nissan-Mitsubishi (Dacia, Renault…) y Hyundai (Kia, Hyundai…). Stellantis (Opel, Citroen...) aparece en cuarta posición y Volkswagen (Seat, Audi...) en quinta.