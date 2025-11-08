Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino, en fotos

Caminando en oración desde la parroquia del Humilladero de la Virgen del Camino hasta la Puerta Santa de la Basílica, y con sol tras una semana de lluvia, decenas de representantes de las cofradías leonesas atendieron la llamada del área de Cofradías y Religiosidad Popular de la Diócesis de León y acudieron hasta esa localidad del área metropolitana leonesa para participar en el Jubileo Diocesano de Cofradías.

La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, talla elegida como signo de este jubileo. Tras la pequeña procesión y como colofón, a mediodía, se celebró la misa del jubileo, con disponibilidad del sacramento de la Reconciliación. El evento volvió a reforzar el espíritu semanasantero de la provincia leonesa que imprimen cofradías y hermandades.

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia

Las cofradías de León celebran el Jubileo en La Virgen del Camino.Virginia Moran La comitiva, presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras, estuvo precedida por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia