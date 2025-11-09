León se llena y vive su fin de semana más madrileño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León vive su fin de semana más madrileño. Con motivo del puente de la Almudena, miles de visitantes procedentes de la capital de España han protagonizado una auténtica «invasión» turística que ha llenado hasta la bandera hoteles, restaurantes y, sobre todo, los barrios del Húmedo y el Romántico.

La llegada masiva, que comenzó el viernes por la tarde y se intensificó ayer, ha generado un aluvión de actividad económica en el sector hostelero. El epicentro de esta marea de visitantes, como es habitual, se sitúa en la zona de tapeo. Los bares y restaurantes trabajaron a pleno rendimiento, con las cocinas a toda máquina para atender una demanda que se extendió desde la hora del vermú hasta bien entrada la noche. «Es uno de los mejores fines de semana del año, solo comparable a la Semana Santa o el puente de diciembre», admiten. La Almudena, que se celebra el día 9 y al coincidir en domingo traslada la fiesta a este lunes, permitirá estirar el fin de semana y el buen tiempo también ayuda. Este «efecto Almudena» consolida a León como uno de los destinos preferidos por los madrileños y los leoneses desplazados a la capital española para las escapadas cortas, gracias a su cercanía, la conexión del AVE y, sobre todo, la peculiar propuesta cultural y gastronómica. La afluencia de turistas se dejó notar en la Catedral, San Isidoro y Botines.