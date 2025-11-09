La 'nevera' de Babia no falla: el paraje leonés que ha llegado a -8.3 °C

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha amanecido acaparando los registros de temperaturas mínimas en todo el territorio nacional. Según los datos recopilados por la Asociación de Meteorología del Noroeste Peninsular (Noromet), Prado Veneiro, en Babia, se vuelve a alzar como el punto más frío de España, alcanzando la cifra de -8.3 °C.

Una vez más, el habitual frío leonés destaca a nivel nacional. Villaceid, con -7.2\ °C, y Lugueros y Cubillas de Arbas, ambas con -5.1 °C, se sitúan entre las diez localidades más frías del país, superando los registros de muchas zonas de alta montaña.

Lista publicada por la Asociación Meteorológica del Noroeste de EspañaNOROMET

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy domingo cielos despejados y temperaturas en descenso en la provincia de León. Se espera una jornada de cielos poco nubosos o despejados, con una temperatura máxima prevista de 11 °C en la capital y una mínima que rondará los 0 °C. En el resto de la provincia, las temperaturas máximas oscilarán entre los 5°C y los 13 °C y mínimas que se moverán entre valores bajo cero y los 3º C. Se esperan heladas fuertes y generalizadas que serán más intensas en las áreas de montaña.

En el conjunto de Castilla y León, el día se presenta con predominio de nubes altas y brumas y nieblas durante la mañana en amplias zonas de la meseta que se irán disipando al mediodía, y mínimas bajo cero en algunos puntos de la comunidad.

Durante la tarde, aumentará la nubosidad en el noroeste, donde serán probables algunas precipitaciones débiles y dispersas al final del día.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, bajo cero en algunos puntos de la comunidad; con máximas sin cambios o en descenso en la meseta y en ascenso en zonas de montaña.