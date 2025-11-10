El Campeonato Europeo de Futbolín deja buen sabor en Trobajo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Campeonato Europeo de Futbolín REM, que se celbró durante el fin de semana en el Pabellón Camino de Santiago, en Trobajo del Camino, se despidió ayer con una valoración «muy positiva» tanto por parte de la organización como de los participantes, que ya miran hacia la próxima edición con entusiasmo, según destaca el Ayuntamiento anfitrión, San Andrés del Rabanedo, que agradece haber podido acoger esta cita, que en sus quince ediciones anteriores se había celebrado siempre en Benidorm.

La competición puso de manifiesto «el creciente interés» por esta disciplina en España, según valora la Concejalía de Deportes, quien también destaca la singularidad del futbolín nacional, caracterizado por sus figuras de los jugadores con las piernas separadas, «un rasgo único en el panorama internacional», recuerdan.