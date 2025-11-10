Los Lunes Sin Sol recuerdan nuevos asesinatos machistas en Alicante y Zaragoza

La Plataforma Contra la Violencia Machista de León convocó una nueva concentración de Lunes sin Sol en Botines como respuesta y condena de los últimos asesinatos de mujeres en España a manos de su pareja o expareja, así como de recuerdo a las víctimas.

La cita recordó a Cristina, de 37 años, y Eugenia, de 49. La primera asesinada a principios de octubre y encontrada el 24 de octubre en Alicante apuñalada por su pareja. El victimario actuó con otro cómplice y ambos procedieron también al robo de dinero y joyas de la víctima.

La segunda también fue apuñalada por un hombre de 62 años en Zaragoza.

Con Cristina y Eugenia Mercedes son ya 36 las mujeres asesinadas en España en 2025 por sus parejas o exparejas, sumando un total de 1.331 las mujeres asesinadas desde 2003 cuando se empezaron a contabilizar oficialmente estas víctimas.

Se mantiene en 3 el número de menores asesinados mediante violencia vicaria en España durante 2025, sumando en total 65 víctimas menores desde 2013.

Los asesinatos machistas han dejado también huérfanas/os de madre a 17 menores en 2025, que suman 486 desde 2013.

Con la de hoy serán 645 las concentraciones ‘Lunes Sin Sol’ en León, de repulsa contra la violencia machista, desde que hace más de 20 años la Plataforma Contra la Violencia Machista estableció en León estos actos.

Desde 2005, cada lunes, siempre que en los siete días anteriores una mujer haya sido asesinada por un hombre con el que tuviera o hubiera tenido una relación de pareja, se convoca frente al Edificio Botines, en León, una concentración pública abierta a toda la ciudadanía, para mostrar el rechazo a toda violencia machista.