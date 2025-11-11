Espectacular intervención de la Unidad Canina de la Guardia Civil de León para detener a un vecino de Padre Isla por tráfico de drogas

Efectivos de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil de León han detenido una persona y han investigado a otra en un inmueble de la mitad de la Avenida del Padre Isla, en la confluencia con el barrio de San Esteban, en una operación contra el tráfico de drogas que se ha desarrollado mediante un espectacular operativo en el que han participado los perros especializados en este tipo de tareas.

Agentes pertrechados con pasamontañas y uniformados para la ocasión al irrumpido por la fuerza del inmueble, donde se encontraban dos personas de origen sudamericano, una de las cuales ha resultado detenida, y la otra permanecía en condición de investigada

En el interior del piso, al parecer, se habrían encontrado numerosos útiles de los utilizados habitualmente para el pesaje de este tipo de estupefacientes, además de cantidades de dinero de cierta importancia y teléfonos móviles. Este extremo está pendiente de confirmación oficial.

Los investigadores tenían la sospecha desde hace algún tiempo de que en ese punto de la zona céntrica de la capital, se realizaban transacciones de sustancias ilegales, de forma prohibida, por lo que llevaban ya algún tiempo realizando labores de seguimiento a los sospechosos