La UPL carga contra el "despilfarro" de la Junta en los conciertos del 23 de Abril y lo lleva a la Fiscalía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) presenta una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que se depuren las responsabilidades pertinentes tras “el despilfarro” de la Junta de Castilla y León con los conciertos por la celebración del pasado 23 de abril. La formación leonesista remarcó “el gasto injustificado” y por los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y aquellos que pudieran derivarse de las investigaciones y las declaraciones que se solicita se lleven a cabo.

Así lo anunciaron este martes la secretaria general de UPL y procuradora en las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, y el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, en una rueda de prensa en la que desgranaron las razones por las cuales se presenta esta denuncia. “Suponemos que la partida para el próximo año coincide en cifras con la del año pasado, suponemos que va a ser exactamente lo mismo y se van a volver a despilfarrar el dinero de los leoneses y castellanos en estos conciertos”, advirtió López Sendino.

En este sentido, puso el ejemplo del concierto en León del cantante Juan Magán, donde la empresa adjudicataria por procedimiento negociado sin publicidad fue de 177.240,39 euros; pero nos encontramos con que el mismo artista, en el mes de agosto de 2024, en Gijón percibió 75.000 euros, en septiembre en Gandía 80.000 o en Pozuelo de Alarcón el mismo mes 95.590 euros. Lo mismo sucede en Ponferrada con el concierto de Camela, con otra adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad que asciende a 102.564,53 euros; muy lejos de los 62.920 euros recibidos por su actuación el 2 de mayo de este año en Madrid o los 58.080 euros en un ayuntamiento de Murcia como el de Allama.

Situación que se repite en Zamora con Rulo y la Contrabanda y en las restantes provincias de la comunidad “con diferencias significativas de prácticamente el doble” en todos los conciertos. “Nos tendrán que explicar por qué razones sucede esto y tendrán que explicar a la Fiscalía los motivos de estos incrementos en las adjudicaciones”, sentenció.

“Un chiringuito más que utiliza recursos públicos”

Por su parte, Gallego lamentó la creación de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León “por las disputas del PPy VOX” y que no tiene otro fin que generar “el falso sentimiento” de Comunidad. “Una fundación, la número 16, un chiringuito más al que se dotó con 1,3 millones de euros y ante lo cual presentamos una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes que fue aprobada para que no se utilizaran los recursos públicos para este tipo de fundaciones”, resaltó.

Pues bien, la Junta lo que hizo fue “seguir adelante y gastarse los 1,3 millones de euros” en una muestra más de que el ejecutivo incumple lo que determina el legislativo autonómico, “les da exactamente igual”. Lo reafirmó el consejero de la Presidencia este lunes durante su comparecencia de que “volverá a celebrar su fiesta” pese a que genera un gasto superfluo e incumple el mandato legislativo.

La líder leonesista explicó que se solicitó en abril toda la documentación de los contratos de adjudicación y prorrogaron la emisión de la misma hasta en dos ocasiones. “En cualquier caso, no entendemos como, por ejemplo Juan Magán, puede representar lo que dicen ellos de los valores e identidad de Castilla y León, no lo llegamos a comprender”, insistió.

Y más si cabe cuando nos encontramos ante un gobierno en minoría del PP que está “más soberbio que nunca” sin dialogo ni raciocinio al incluir una serie de partidas de gastos superfluo cuando lo que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 lo que requieren son utilizarlos para otras muchas necesidades.