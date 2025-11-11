La Junta pide que las conexiones aéreas del aeropuerto de León sean declaradas obligaciones de servicio público
Entre las medidas concretas, defienden la consolidación de la terminal aérea de la capital leonesa como plataforma logística de carga
La Junta de Castilla y León ha solicitado a Aena que determinadas rutas que conectan los aeropuertos de la Comunidad con destinos como Madrid, Barcelona y las islas sean declaradas Obligación de Servicio Público (OSP), con el objetivo de garantizar la cohesión territorial, la movilidad ciudadana y el desarrollo económico regional.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, el Ejecutivo autonómico ha formulado esta petición dentro de sus aportaciones al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, con la intención de ajustar la política aeroportuaria a las necesidades y características territoriales y socioeconómicas de la Comunidad.
La propuesta afecta a los aeropuertos de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, todos ellos con niveles de tráfico inferiores a su capacidad operativa. La Junta considera que el establecimiento de OSP "garantizaría la prestación de servicios aéreos esenciales para el desarrollo autonómico y la integración territorial".
El Gobierno regional también ha planteado la ampliación de horarios operativos, la modernización de instalaciones y sistemas de navegación y vigilancia, así como programas de formación del personal orientados a reforzar la seguridad operacional. En paralelo, la Junta ha propuesto establecer incentivos comerciales dirigidos a aeropuertos con menos de 300.000 pasajeros anuales y campañas para promover nuevas rutas.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha reclamado avanzar en la intermodalidad y en la adaptación a nuevas demandas asociadas al turismo rural, los congresos y la movilidad empresarial. Entre las medidas concretas, ha defendido el impulso a centros de formación aeronáutica en instalaciones como Burgos-Villafría, compatibles con el tráfico comercial, y la consolidación del aeropuerto de León como plataforma logística de carga.
La Junta también ha incluido entre sus aportaciones la necesidad de que el DORA contemple mecanismos de coordinación, asistencia técnica y apoyo financiero a los aeródromos de la Comunidad, con el fin de asegurar su mantenimiento y aprovechamiento estratégico. En este ámbito, cita como ejemplo el aeródromo de Garray (Soria), que ha demostrado "su relevancia en formación, eventos aeronáuticos y operaciones logísticas en situaciones de emergencia".