La Junta pide que las conexiones aéreas del aeropuerto de León sean declaradas obligaciones de servicio público

La Junta de Castilla y León ha solicitado a Aena que determinadas rutas que conectan los aeropuertos de la Comunidad con destinos como Madrid, Barcelona y las islas sean declaradas Obligación de Servicio Público (OSP), con el objetivo de garantizar la cohesión territorial, la movilidad ciudadana y el desarrollo económico regional.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, el Ejecutivo autonómico ha formulado esta petición dentro de sus aportaciones al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, con la intención de ajustar la política aeroportuaria a las necesidades y características territoriales y socioeconómicas de la Comunidad.

La propuesta afecta a los aeropuertos de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, todos ellos con niveles de tráfico inferiores a su capacidad operativa. La Junta considera que el establecimiento de OSP "garantizaría la prestación de servicios aéreos esenciales para el desarrollo autonómico y la integración territorial".

El Gobierno regional también ha planteado la ampliación de horarios operativos, la modernización de instalaciones y sistemas de navegación y vigilancia, así como programas de formación del personal orientados a reforzar la seguridad operacional. En paralelo, la Junta ha propuesto establecer incentivos comerciales dirigidos a aeropuertos con menos de 300.000 pasajeros anuales y campañas para promover nuevas rutas.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha reclamado avanzar en la intermodalidad y en la adaptación a nuevas demandas asociadas al turismo rural, los congresos y la movilidad empresarial. Entre las medidas concretas, ha defendido el impulso a centros de formación aeronáutica en instalaciones como Burgos-Villafría, compatibles con el tráfico comercial, y la consolidación del aeropuerto de León como plataforma logística de carga.

La Junta también ha incluido entre sus aportaciones la necesidad de que el DORA contemple mecanismos de coordinación, asistencia técnica y apoyo financiero a los aeródromos de la Comunidad, con el fin de asegurar su mantenimiento y aprovechamiento estratégico. En este ámbito, cita como ejemplo el aeródromo de Garray (Soria), que ha demostrado "su relevancia en formación, eventos aeronáuticos y operaciones logísticas en situaciones de emergencia".