Una paciente: «Ya véis que funciona»

Una de las pacientes tratadas en la Unidad de Afrontamiento Activo contra el Dolor de El Ejido, María Luisa Fernández, explicó que llegó coja y a punto de una operación de espalda, desanimada para realizar actividades o relacionarse con personas hasta de su familia. La impactó que le dijeran «el dolor crónico te lo tienes que quitar tú. Se cura porque está en el cerebro y se puede resetear». Animada por los resultados, pide dar visibilidad a esta nueva estrategia, «porque ya véis que funciona». Explicó que el grupo, que se hizo «como una piña donde contábamos chascarrillos», le vino bien y que la pusieran a escribir con la mano izquierda siendo diestra, «porque mientras me concentraba en redondear las letras se me olvidaba el dolor». Luego fue dejando las pastillas y hoy es libre.