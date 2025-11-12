Antonio García Bellido, hijo del arqueólogo que removió León, muere a los 89 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mundo de la ciencia en España está de luto tras el fallecimiento del eminente genetista Antonio García Bellido a los 89 años de edad. El Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-CSIC) confirmó la triste noticia el pasado martes. García Bellido, quien deja un legado científico extraordinario, era reconocido internacionalmente por sus revolucionarias investigaciones en genética del desarrollo y diferenciación celular que cambiaron para siempre nuestra comprensión de los procesos biológicos fundamentales.

Hijo del célebre arqueólogo Antonio García Bellido, cuya contribución al estudio de la arqueología hispano-romana en León fue tan significativa que un instituto de bachillerato de la provincia lleva su nombre, el genetista siguió un camino distinto pero igualmente brillante en el campo científico. Sus descubrimientos sobre las llamadas 'fronteras invisibles' entre los seres vivos no solo transformaron la biología del desarrollo sino que establecieron nuevos paradigmas en la comprensión de los mecanismos genéticos de diferenciación.

El fallecimiento de García Bellido representa la pérdida de uno de los científicos más destacados de España en las últimas décadas, cuya influencia traspasó fronteras y cuyas contribuciones siguen siendo fundamentales para investigadores de todo el mundo. Su legado perdurará a través de sus descubrimientos y de las generaciones de científicos que formó y continúan su labor.

Trayectoria de excelencia científica

Nacido en 1936, García Bellido desarrolló una carrera ejemplar que le valió numerosos reconocimientos. En 1984 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito científico español. A este reconocimiento se sumaron otros de igual relevancia como el Premio Leopold Mayer otorgado por la Academia de Ciencias de París y el Premio Nacional de Investigación Científica Santiago Ramón y Cajal, consolidando su posición como una figura preeminente en la comunidad científica internacional.

Su brillante carrera le abrió las puertas de algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo. Fue miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, de la Royal Society de Londres y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, lo que demuestra el alcance global de sus contribuciones. En el ámbito nacional, presidió la Sociedad Española de Biología del Desarrollo, impulsando decisivamente esta disciplina en nuestro país.

Como cofundador e investigador principal del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, García Bellido sentó las bases de la investigación moderna en biología del desarrollo en España. El CBM-CSIC ha expresado su "profundo pesar" por la pérdida de quien consideran el padre de la Escuela española de Biología del Desarrollo, destacando no solo sus logros científicos sino también su papel como mentor de múltiples generaciones de investigadores.

Revolucionando la biología con descubrimientos pioneros

El principal legado científico de García Bellido radica en su trabajo sobre la genética del desarrollo y la diferenciación celular, donde abrió caminos inexplorados para comprender los mecanismos genéticos que subyacen a la formación y desarrollo de los organismos vivos. Su descubrimiento de las 'fronteras invisibles' entre seres vivos representó un avance revolucionario que cambió paradigmas científicos establecidos y abrió nuevas vías de investigación.

El impacto de sus investigaciones ha sido reconocido por las más altas instancias científicas. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades destacó en la red social X que su trabajo "impulsó la investigación española y sigue inspirando" a nuevas generaciones de científicos. Por su parte, Lluís Montoliu, vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), se refirió a García Bellido como "uno de los mayores genéticos de nuestro país" y un mentor excepcional para numerosos investigadores.

Sus contribuciones a la genética del desarrollo permitieron entender con mayor claridad cómo se forman y organizan los tejidos y órganos durante el desarrollo embrionario, estableciendo conceptos fundamentales que siguen siendo referencia obligada en laboratorios de todo el mundo. El modelo de compartimentos y los mecanismos de restricción clonal que propuso han sido cruciales para entender procesos tan diversos como la formación de patrones en el desarrollo o incluso ciertos aspectos de la progresión tumoral.

Un legado que trasciende generaciones

Quizás uno de los aspectos más destacables del legado de García Bellido es su contribución a la formación de científicos en España. A lo largo de su carrera, formó a numerosos investigadores que hoy ocupan posiciones relevantes en laboratorios y universidades de todo el mundo, creando una auténtica escuela de pensamiento científico que perdura hasta nuestros días. Esta labor docente y de mentorización ha multiplicado el impacto de sus propias investigaciones.

En 2025, a siete años de su jubilación oficial pero manteniendo siempre un vínculo activo con la comunidad científica, García Bellido deja un vacío difícil de llenar en la ciencia española. Sin embargo, su influencia permanecerá viva a través de los científicos que formó y de las líneas de investigación que abrió, muchas de las cuales siguen siendo exploradas con nuevas tecnologías y enfoques.

La comunidad científica internacional reconoce en García Bellido a uno de los biólogos más influyentes del siglo XX, cuyas ideas y descubrimientos no solo transformaron nuestra comprensión de los procesos fundamentales del desarrollo biológico, sino que también ayudaron a situar la ciencia española en el mapa mundial. Su visión integradora de la biología, combinando genética, biología celular y biología del desarrollo, sigue siendo un modelo a seguir para las nuevas generaciones de científicos.

El fallecimiento de Antonio García Bellido marca el final de una era para la ciencia española, pero su legado científico continuará inspirando avances en la comprensión de los procesos fundamentales de la vida durante muchas décadas. La comunidad científica de España y del mundo recuerda con admiración y gratitud sus contribuciones pioneras y su incansable dedicación a la búsqueda del conocimiento científico.

El verdadero vínculo con León

En las sombras de las murallas milenarias de León aún resuena el nombre de Antonio García y Bellido. Este arqueólogo e historiador del arte, nacido en las llanuras manchegas hace más de un siglo, se convirtió en el principal artífice de la redescubierta herencia romana de la ciudad. Su labor no solo desenterró piedras y inscripciones, sino que forjó un lazo indisoluble entre la España antigua y la provincia leonesa, dejando un legado que hoy inspira desde aulas escolares hasta excavaciones contemporáneas.

Antonio García y Bellido llegó al mundo el 10 de febrero de 1903 en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, en una España aún marcada por las tensiones del fin de siglo. Desde joven, su pasión por la Antigüedad lo llevó a licenciarse en Filosofía y Letras, especializándose en Geografía e Historia. En 1931, con apenas 28 años, obtuvo la cátedra de Arqueología Clásica en la Universidad de Madrid, un hito que lo posicionó como una de las mentes más brillantes de su generación. Como director del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, impulsó más de medio centenar de campañas que iluminaron la colonización griega, fenicia y púnica en el Occidente mediterráneo, así como los pueblos prerromanos del norte peninsular. Su pluma fecunda –más de 40 libros y 400 artículos– incluye obras maestras como Hispania Graeca (1948) y Arte romano (1955), que siguen siendo referentes en los estudios clásicos.

Pero fue en la década de 1950 cuando León se convirtió en el epicentro de su devoción arqueológica. Fascinado por los vestigios celtas y romanos de la provincia, García y Bellido se sumergió en el estudio de la Legio VII Gemina, la legendaria legión que fundó la ciudad en el año 70 d.C. bajo el mandato de Vespasiano. “La legio VII gemina pia felix y los orígenes de la ciudad de León”, el título de una de sus conferencias emblemáticas, encapsula su visión: León no era un mero enclave militar, sino el corazón pulsante de la Hispania romana. En 1953 publicó La Península Ibérica en los comienzos de su historia, un ensayo que traza los primeros pasos de la romanización en el noroeste, con énfasis en las tierras leonesas.

Sus manos no solo escribieron historia; la excavaron. En 1961, con el aval de la Diputación de León, García y Bellido lideró sondeos en puntos clave como el huerto de la Colegiata de San Isidoro, desenterrando fragmentos que hablaban de termas, murallas y vida cotidiana bajo el yugo imperial. Seis años después, en 1967 –coincidiendo con el XIX centenario de la fundación de la legión–, amplió sus esfuerzos a excavaciones en el Jardín del Cid, la calle Fernando G. Regueral y las termas bajo la Catedral de León. Estos hallazgos, presentados en el libro Nueve estudios sobre la Legio VII Gemina y su campamento en León, revelaron no solo estructuras militares, sino también inscripciones epigráficas que databan la creación de la legión en el 69 d.C., como las lápidas de Villalís descubiertas en 1966.

Su metodología, que combinaba arqueología con epigrafía y análisis histórico, trascendió fronteras. En 1967, organizó un congreso internacional en León que reunió a luminarias como Géza Alföldy y Julio Caro Baroja, consolidando la ciudad como referente en estudios romanos. Publicaciones como Notas sobre arqueología hispano-romana en la provincia de León (aparecida en Tierras de León) y Exercitus Hispanicus (1961) detallan sus hallazgos, desde castros prerromanos hasta el trazado urbano de la Legio. García y Bellido no era un mero excavador; era un narrador que devolvía voz a los silencios del pasado.

El 26 de septiembre de 1972, Madrid vio partir a este titán de la arqueología, pero León lo reclamó como suyo. En 1968, la ciudad le otorgó su Medalla de Oro, un galardón que hoy custodia el IES Antonio García Bellido en la pedanía de Armunia, un instituto nombrado en su honor que perpetúa su espíritu en generaciones de estudiantes. Obras como Imágenes de arqueología leonesa: Antonio García y Bellido y el Noroeste peninsular en la Antigüedad (2002), editada por la Junta de Castilla y León, rinden tributo a su visión celtista y romana, reinterpretando sus descubrimientos a la luz de evidencias del siglo XXI.

Hoy, el eco de García y Bellido resuena en cada piedra de la muralla. Su relación con esta tierra no fue casual: fue un amor profundo por desvelar cómo una legión forjó una identidad que perdura. En palabras del propio arqueólogo, España antigua no es reliquia, sino raíz viva. Y en León, esa raíz florece gracias a él.