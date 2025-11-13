Tres nuevos atropellos en León capital, entre ellos el de un niño de 12 años

Publicado por M. J. M. León Creado: Actualizado:

El preocupante aumento del número de atropellos que vive la capital leonesa ha vivido hoy una jornada difícil, con un tráfico complicado por las fuertes tormentas. Poco antes de las ocho de la mañana, según el 112, un turismo atropelló a una mujer de unos 30 años en la avenida Alcalde de Miguel Castaño, en la rontonda de Carrefour. Acudieron la Policía Local de León, la Policía Nacional y emergencias del Sacyl, que trasladaron al Hospital de León a la joven en una ambulancia soporte vital básico.

A mediodía una colisión entre una bici y un turismo en la calle Astorga, dejó a un niño de 12 años herido, que fue atendido por una ambulancia. Poco antes de las 21.00 horas, en el cruce de San Mamés con Fernando III, fue atropellado un hombre de 36 años que también fue atendido por las policías y una ambulancia.

La jornada dejó además varios heridos en otros puntos de la provincia de León. Alrededor de las 13.26 horas la Guardia Civil de Tráfico de León informó de una colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 320 de la N-601, en Valdefresno. Recibió asistencia sanitaria, a través de una ambulancia que se trasladó al lugar, un hombre de 69 años que se encontraba mareado.

Casi a la misma hora, a las 13:38 horas se notificó la salida de vía de un turismo, que se produjo tras colisionar contra la esquina de un puente en el punto kilométrico 9 de la LE-443, en Santa Marina del Rey. Como consecuencia del accidente resultó herido un varón de 70 años, que también fue atendido por efectivos del Sacyl.