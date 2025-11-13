Álbum de la brillante gala de los Premios Innova de Diario de León

El imperio de la neurona, la fiesta del talento, el catálogo de la investigación y lo más granado de la sociedad leonesa juntos en un marco «inacabado» que dijo el director de Diario de León, «incomparable» que reza el tópico. Trece años contemplan a los premios Innova y así sea in aeternum, que el decano de la prensa leonesa es el organizador del evento y perenne la voluntad de servir a la ciencia del Viejo Reino su filosofía.

Doce años y uno más contemplan la trayectoria de los premios que distinguen a los investigadores, bajo la voz aterciopelada de Elena Cimas, clásica ya en el relato de la ceremonia. Pasada por agua para llegar y para salir. Regada con vino y cerveza al acabar. Vestida de poco traje largo y mucho sport para la ocasión y como en pocos años otras veces, con niños en la concurrencia y de buen comportamiento, no como los que Sánchez Torné parafraseó en boca del filósofo Sócrates, hablando hace 2.500 años de los males de la juventud.

El grupo popular por un lado, el bloque leonesista más allá, los colectivos progresistas muy reducidos y los corrillos tradicionales, en torno a los temas habituales para estos casos. Y entre los premiados una distinción de referencia para los más importantes: «los lectores de Diario de León, que son los que le dan sentido a todo esto». Nunca mejor dicho y por ende, mejor escrito.

Se quedó pequeño el salón grande de eventos del Parador, iluminado con gusto y de excelente sonoridad. Fueron pasando por la palestra, ahora en video, luego de viva voz, los grupos premiados. Y en todos los casos se demostró que más grande que es el personaje, más humano se vuelve a la hora del agradecimiento. Esto crece.