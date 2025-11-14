Cerradas las pasarelas peatonales sobre el Bernesga y el paso bajo del Puente de Los Leones ante la crecida del caudal del río en León

La Policía Local de León cierra pasarelas peatonales sobre el Bernesga y pasos bajo el puente ante la crecida del caudal.AYUNTAMIENTO DE LEÓN

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha cerrado las pasarelas peatonales sobre el cauce del río Bernesga y el paso bajo el Puente de Los Leones ante la crecida del caudal en las últimas horas.

Las abundantes lluvias registradas durante el día de ayer y esta madrugada han motivado esta decisión del Consistorio con el fin de preservar la seguridad.

También este viernes el Ayuntamiento de León ha suspendido la jornada inaugural en el pump track de Puente Castro programada para mañana ante la alerta meteorológica decretada por la Junta de Castilla y León por la previsión de fuertes vientos y lluvias durante todo el fin de semana.