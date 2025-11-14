El PP exige al Ayuntamiento que limpie las alcantarillas y los restos de hojas para evitar inundaciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las lluvias registradas ayer en la ciudad de León provocaron numerosos embalsamientos de agua en varias zonas del término municipal debido a que las alcantarillas estaban atascadas por la suciedad y las hojas de los árboles, en la mayor parte de los casos.

Las principales consecuencias fueron las dificultades de los peatones para cruzar pasos de cebra o los problemas de numerosos conductores para circular por la ciudad por las enormes balsas de agua que había ayer por la tarde-noche en León.

El Grupo Municipal del Partido Popular solicita al equipo de gobierno que ordene labores de limpieza urgente de las alcantarillas para quitar la basura y a la retirada de las hojas y restos de los árboles ante la previsión de que durante los próximos días siga lloviendo en la ciudad.