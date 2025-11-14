La ciudad de León recibe 442.000 turistas durante los primeros ocho meses del año

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La ciudad de León, que recibió 442.000 turistas hasta el mes de agosto, exhibió hoy todo su potencial turístico en la Feria Internacional de Turismo del Interior (Intur), que se celebra del 13 al 16 de noviembre en la Feria de Muestras de Valladolid, y que dedicó la jornada de hoy a la promoción de la capital leonesa y de su provincia bajo el lema ‘León más vivo que nunca’.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, fue la encargada de detallar todas las propuestas que se ofrecen a los turistas que cada día eligen León como destino y que son “los mejores embajadores de la ciudad”.

En este sentido, destacó las “excepcionales cifras de visitantes” que registra la capital leonesa que recibió durante todo este año, hasta el mes de agosto, 442.000 turistas, así como el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional con el incremento de turistas extranjeros un 35,5 por ciento el pasado año, con 18.500 más que el año anterior.

Escudero precisó que estas cifras dan como resultado un gasto de 29 millones de euros por parte de los visitantes, un dato que impulsa el comercio de la capital leonesa, favoreciendo así a los sectores del ocio y la hostelería, y la creación de empleo.

Para conseguir estos buenos resultados, la concejala de Turismo señaló que este año se realizaron más de 150 acciones promocionales, tanto nacionales como internacionales, llevando la marca León allá donde ha sido necesario. Por ejemplo, a Roma, donde en mayo se presentó la oferta turística de la ciudad en Turespaña, o hace un par de semanas, cuando se establecieron relaciones con Canadá en un importante encuentro de agentes de viajes del país.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita el expositor de León durante la inauguración de AR-PA Turismo Cultural e INTUR, Feria Internacional del Turismo de Interior.Rubén Cacho

La concejala de Turismo señaló también que el 80,25 por ciento de los visitantes que viajan a la ciudad muestran una gran satisfacción tras su paso por León. “Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de León trabajamos con ahínco para que así sea, para que por cada visitante que conoce León ganemos un nuevo embajador de nuestra tierra”, subrayó.

Además, aprovechó el escaparate de Intur para animar a todos los presentes a visitar León “por su impresionante patrimonio, por su historia bimilenaria, pero también por su oferta gastronómica y por la cantidad de planes de ocio que ofrece a los turistas que recorren sus calles y que son “nuestros verdaderos embajadores”.

“Nuestra ciudad se caracteriza por un carácter acogedor que recibe al visitante en un lugar joven de alma milenaria. Así es León. Una ciudad que ofrece instantes de placer, que invita a perderse por su casco histórico, que ofrece patrimonio histórico y a la vez vanguardia. Un lugar auténtico y único que hay que descubrir”, finalizó Mercedes Escudero.

La propuesta de la ciudad

León más vivo que nunca’ es el lema que el Consorcio Provincial de Turismo ha elegido para promocionar la provincia en Intur, la cita anual con el sector turístico que se celebra en Valladolid y donde se ha podido ver por primera vez el vídeo con el que se ilustra esta nueva campaña.

El objetivo de esta iniciativa del Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón), que está integrado por la Diputación de León y el Ayuntamiento de la capital, es “poner en valor los recursos turísticos, patrimoniales, artísticos y gastronómicos de una forma diferente, puesto que continúan intactos tras los incendios que asolaron la provincia”, tal y como ha explicado el vicepresidente de este organismo, Octavio González.

“Con las enormes pérdidas humanas, materiales y medioambientales siempre presentes, queremos poner de manifiesto que buena parte de la provincia de León mantiene todo su atractivo, y por eso este año creemos que es el momento de apostar por nuestros pueblos y ciudades, por nuestras gentes y nuestras costumbres, por nuestros espacios naturales, por nuestra gastronomía”, ha detallado González.

“La esencia de León”

Antes de mostrar el vídeo, el responsable de Turisleón ha detallado que esta acción promocional incluye “una sucesión de imágenes que permite conocer la esencia de León, donde la naturaleza vibra con la misma fuerza de quienes la habitan, donde late con orgullo de sus raíces, pero también de su presente y de su futuro”.

Por eso durante su intervención ha resaltado que “cada viaje a esta tierra promete sembrar las semillas del futuro, un tiempo en el que vamos a seguir mostrando lo que somos, pero también lo que hemos sido”. “Nuestra cultura es ancestral, nuestro conocimiento se transmite de generación en generación. Y cada paso que damos cuenta, tanto los de quienes vivimos aquí como los de quienes quieren acercarse a conocer nuestra riqueza”, ha agregado.

Las siete reservas de la biosfera (Picos de Europa, Valles de Omaña y Luna, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Babia y los Ancares Leoneses), Las Médulas, la Cueva de Valporquero, las estaciones de esquí de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, el Museo de los Pueblos Leoneses, la Catedral de León, San Isidoro, Botines, el Palacio Episcopal de Astorga y su Catedral son algunos de los puntos emblemáticos de la provincia de León, tal y como ha recordado Octavio González.

Pero también el SIPAM Montañas de León, los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, una figura reconocida por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que abarca a 97 municipios y 171.000 habitantes. Del mismo modo, se ha recordado que el 12 de agosto de 2026 es ya una fecha marcada en el calendario de Turisleón, puesto que la provincia es el mejor espacio para poder ver el eclipse de sol que tendrá lugar el próximo verano.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, ha querido destacar en su intervención las excepcionales cifras de visitantes que registra la capital leonesa, que ha recibido durante todo este año, hasta el mes de agosto, 442.000 turistas, y también el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional con el incremento de turistas extranjeros de un 35,5% el pasado año, 2024.

Además, ha hecho un repaso por los principales atractivos de la capital leonesa tanto a nivel histórico como patrimonial, así como la gastronomía y los planes de ocio que la ciudad ofrece a los turistas que recorren sus calles y que son “nuestros verdaderos embajadores”. “Nuestra ciudad se caracteriza por un carácter acogedor que recibe al visitante en un lugar joven de alma milenaria. Así es León. Una ciudad que ofrece instantes de placer, que invita a perderse por su casco histórico, que ofrece patrimonio histórico y a la vez vanguardia. Un lugar auténtico y único que hay que descubrir”, ha precisado Mercedes Escudero.

"Visitar León no es solo descubrir un lugar, permítanme la expresión, ejemplar y maravilloso. Es también colaborar con un pueblo que lucha por consolidar un tejido económico estable, un futuro para todos los leoneses, un lugar en el que refugiarse, en el que disfrutar, en el que continuar con el legado de tantas y tantas personas que, con su ejemplo, nos han hecho como somos", ha destacado el vicepresidente de la Diputación de León, Valentín Martínez, quien ha finalizado las intervenciones oficiales resaltando "la suerte de vivir en una tierra mágica" que ha animado a compartir con los presentes.

Productos de León

Los actos de Turisleón han finalizado con un cóctel de Productos de León en el que se han podido degustar diferentes platos, como embutidos, queso, una tosta templada de morcilla de nuestra matanza con reineta asada, un pastel templado de puerros de Sahagún con salsa de pimientos de Fresno, un guiso de garbanzos Pico Pardal con chorizo ajo negro, cecina de chivo entrecallada con longaniza, una tapa de botillo con verduras al estilo tradicional, pera conferencia al tinto mencía, vino blanco albarín DO León y vino tinto mencía DO Bierzo.

Además, durante el fin de semana habrá degustaciones cada dos horas en las que se podrán probar pinchos elaborados con productos de la tierra.

En esta primera jornada de Intur, la representación de Turisleón, así como de la Diputación de León, ha podido conocer otros espacios de la provincia. Es el caso del expositor del Consejo Comarcal del Bierzo, donde se ha presentado la campaña ‘Ancares Leoneses, donde la tierra tiene voz’ en colaboración con la reserva de la biosfera, con sus cuatro ayuntamientos presentes. El presidente del Consejo, Olegario Ramón, y la consejera de Turismo, Cristina Pérez, han sido los encargados de presentar la propuesta.

La vicepresidenta de la Diputación de León, Ana Arias, y los diputados Patricia Martínez, Emilio Martínez, David González, Emilio Orejas y Sara Fernández, también han participado en los actos organizados este viernes.