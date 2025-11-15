León reivindica en Intur su «riqueza y diversidad» como destino turístico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León más vivo que nunca es el lema que el Consorcio Provincial de Turismo eligió para promocionar la provincia en Intur, donde se ha podido ver por primera vez el vídeo con el que se ilustra esta nueva campaña, donde Turisleón promocionó «la riqueza y diversidad de un territorio cuyos atractivos permanecen casi intactos pese a los incendios de agosto y septiembre».

El objetivo de esta iniciativa del Consorcio Provincial de Turismo, que está integrado por la Diputación de León y el Ayuntamiento de la capital, es «poner en valor los recursos turísticos, patrimoniales, artísticos y gastronómicos de una forma diferente, puesto que continúan intactos tras los incendios que asolaron la provincia», tal y como explicó el vicepresidente del organismo, Octavio González. «Con las enormes pérdidas humanas, materiales y medioambientales siempre presentes, queremos poner de manifiesto que buena parte de la provincia de León mantiene todo su atractivo y por eso este año creemos que es el momento de apostar por nuestros pueblos y ciudades, por nuestras gentes y nuestras costumbres, por nuestros espacios naturales y por nuestra gastronomía», detalló.

Antes de mostrar el vídeo promocional, el responsable de Turisleón detalló que esta acción promocional incluye «una sucesión de imágenes que permite conocer la esencia de León, donde la naturaleza vibra con la misma fuerza de quienes la habitan, donde late con orgullo de sus raíces, pero también de su presente y de su futuro». Por eso, durante su intervención resaltó que «cada viaje a esta tierra promete sembrar las semillas del futuro, un tiempo en el que vamos a seguir mostrando lo que somos, pero también lo que hemos sido».

Las siete reservas de la Biosfera, Las Médulas, la Cueva de Valporquero, las estaciones de esquí de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, el Museo de los Pueblos Leoneses, la Catedral de León, San Isidoro, Botines, el Palacio Episcopal de Astorga y su Catedral son algunos de los puntos emblemáticos de la provincia. A ellos se suman el Sipam Montañas de León, los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, una figura reconocida por la ONU para la Alimentación y la Agricultura que abarca a 97 municipios y 171.000 habitantes. Del mismo modo, se recordó que el 12 de agosto de 2026 es ya una fecha marcada en el calendario de Turisleón, puesto que la provincia es el mejor espacio para poder ver el eclipse de sol que tendrá lugar el próximo verano.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, destacó destacar en su intervención las «excepcionales cifras de visitantes» que registra la capital leonesa, que recibió durante todo este año, hasta el mes de agosto, 442.000 turistas, y también el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional con el incremento de turistas extranjeros de un 35,5% el pasado año.

«Visitar León no es solo descubrir un lugar ejemplar y maravilloso. Es también colaborar con un pueblo que lucha por consolidar un tejido económico estable, un futuro para todos los leoneses, un lugar en el que refugiarse, en el que disfrutar, en el que continuar con el legado de tantas y tantas personas que, con su ejemplo, nos han hecho como somos», destacó el vicepresidente de la Diputación, Valentín Martínez, quien finalizó las intervenciones oficiales resaltando «la suerte de vivir en una tierra mágica».

La Bañeza, ciudad cultural

Dentro de la caseta de Turisleón, la ciudad se da a conocer como un destino donde la cultura se respira en cada calle, entre arquitectura, poesía, arte urbano y espacios que invitan a crear y sentir.

«Es el momento de apostar por nuestros pueblos y ciudades, por nuestras gentes y nuestras costumbres»