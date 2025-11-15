El vicesecretario de Igualdad del PP se reúne con asociaciones feministas leonesas

El vice secretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime De los Santos se ha reunido esta mañana con las principales asociaciones feministas de la capital, acompañado por las responsables del partido en la maría, Sofia Acedo y Sílvia Franco, acompañado por la senadora Soraya Mayo.

En un encuentro con los medios de comunicación, recordó la multitud de casos de corrupción en la que se haya inmerso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y lo puso como ejemplo del descrédito del ejecutivo. "Tienen mucho que explicar Begoña Gómez, Leire Diez o Álvaro García Ortiz que, en un ejemplo de sinvergonzonería absoluta ha llegado a declarar en coche oficial”.

Para el mediático vicesecretario la campaña electoral de Extremadura, empieza también el lunes con casos sangrantes de corrupción “ y después de que se haya votado el cierre de la central nuclear de Almaraz”.

Criticó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo “ que recuerdo que sigue estando reprobada“, y que ha dejado desprotegidas “a las mujeres más vulnerables que son las que sufren la violencia machista, y que después de ser conocedores de los fallos en las pulseras hacen que estas mujeres padezcan la desafección de todo el gobierno y las mentiras de Ana Redondo que dice que solamente afectaron al 1 % de las mujeres protegidas”.

“ Por los cuatro votos de Podemos, Pedro Sánchez está dispuesto a seguir dejando desprotegidas a las mujeres y a acabar con el constructo feminista que tanto costó y que llegó a hacer a este país, uno de los más igualitarios del mundo”