La Junta gestiono 2.100 puestos de trabajo para leoneses, 400 para emprendedores

Alfonso Blanco, gerente de Ecyl, aseguró esta mañana que la Junta ha gestionado más de 2.100 empleos directos para leoneses, de los cuales 400 fueron para emprendedores.

Blanco ha participado esta mañana en la inauguración de la Feria del Empleo y el emprendimiento que organiza la Cámara de Comercio y en la alocución inicial dijo que la feria es “una muestra de lo que pasa todos los días en cualquier oficina de Ecyl, con la particularidad de que este año hemos duplicado nuestra aportación. Hay 6.647 personas que han recibido una invitación puerta acudir a la feria a buscar una oferta de empleo y dentro de la formación hemos introducido un nuevo taller de empresas. El año pasado se gestionaron 6.500 ofertas, pero nuestros servicios llegan al punto de realizar la selección de la persona. Si es necesario. La Junta aporta 36,4 millones de euros en León para facilitar el acceso al empleo a 43.000 personas, con atención presencial a 34.000 ciudadanos, formación para 7.000 leoneses y más de 2.100 empleos directos, de los cuales 401 fueron para emprendedores gracias a las ayudas de la Consejería de Empleo.

La semana que viene vamos a poner sobre la mesa 50 o 60 ofertas de empleo para hostelería en dos horas. Nosotros convocamos a los demandantes y los profesionales nos hacen las ofertas. En otras provincias hemos agotado las plazas en esas dos horas.

Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León, destacó la contraposición que supone la bajada del paro y la falta de personas para trabajar. “Hay más de 130 puestos de trabajo en oferta en esta feria y otros años las ofertas de forma rápida al terminar la feria. Este año por medio del portal de empleo de Ecyl se mantendrán”. Más de 70 empresas se presentan en la feria “ y generan mucho empleo“. Vega destacó un convenio con la Guardia Civil para que las personas que pasan a la reserva puedan desarrollar otro tipo de empleo.

“Es cierto que hay un problema de educación. La formación profesional se está acercando un poco más a los oficios la cámara de Comercio. Es un ejemplo. El año pasado formamos a más de 500 jóvenes, a más de 350 personas de entre 45 y 65 años y por ahí se puede llegar mejor al empleo”, dijo Vega.

El alcalde de León, José Antonio Díez, agradeció el esfuerzo de la Cámara de Comercio “ para todo lo que tenga que ver con retener el talento. León va bien porque tenemos ya casi 132.000 empadronados pero necesitamos ayuda de la administración autonómica y nacional para tener mejores infraestructuras”.

El presidente de la Diputación Provincial de León, Gerardo Álvarez Courel, destacó la reiteración “ en el esfuerzo de la Diputación, con más de 1 millón de euros dedicados a emprendimiento para 2.000 autónomos que han podido comenzar su actividad. Estamos trabajando en este aspecto en 530 localidades y potenciamos cualquier tipo de actividad con 6 millones de euros en los polígonos y con los planes provinciales. Hemos aportado más de 130 millones de euros a los planes de las juntas vecinales para que se desarrollen las empresas de nuestra provincia y que puedan generar riqueza. Se trata de que cada vez haya menos brecha entre lo rural y lo urbano”.

El subdelegado del gobierno, Héctor Alaiz, destacó el éxito de la apuesta por el empleo de calidad “ que da una oportunidad a los jóvenes y que les permite conocer las empresas de cerca en estos stands. Las políticas del gobierno tratan de favorecer el empleo activo, el plan de garantía juvenil plus es otra de las garantías importantes, hay programas de éxito como Tamdem y colaboramos con el plan de empleo juvenil”.

“Hay que diversificar el empleo, pero nosotros no tenemos la fórmula mágica. La homologación de títulos extranjeros lleva un procedimiento muy largo y aunque había convenios entre países, hay que abrirse a mejorarlo para que sea más inmediato”