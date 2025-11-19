50 años sin Franco pero con homenajes: nueva polémica en León por apología de la dictadura en una iglesia de la capital

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha sido acusada de permitir, en aparente contravención de la Ley de Memoria Democrática, la celebración de una misa en honor a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, prevista para este jueves 20 de noviembre a las 20.00 horas en la Iglesia de Santa Marina la Real, un templo céntrico de la capital leonesa.

Según el comunicado de los colectivos antifascistas que convocan una concentración de protesta, esta autorización implícita por parte de la Junta representa una "provocación intolerable" y una apología del franquismo, en un momento especialmente sensible: el 50 aniversario de la muerte del dictador, acaecida el 20 de noviembre de 1975, y en medio del auge de formaciones ultraderechistas en todo el Estado español.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática –que actualizó la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007–, prohíbe explícitamente cualquier forma de enaltecimiento de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, la dictadura franquista o sus líderes, así como la justificación de la represión ejercida durante el régimen.

En su artículo 5, se establece que "se prohíbe cualquier tipo de propaganda o exaltación de la sublevación militar que desencadenó la Guerra Civil o de los que la apoyaron con sus fuerzas", y obliga a las administraciones públicas a remover símbolos y referencias que humillen a las víctimas de la dictadura.

Los críticos del acto argumentan que esta misa, al glorificar a figuras centrales de un régimen construido sobre la represión sistemática, el asesinato de miles de opositores y la imposición de miseria a la clase trabajadora para aplastar la lucha obrera y servir los intereses de la oligarquía, constituye una "bofetada a la memoria de los asesinados"

Políticos e instituciones autonómicas son culpables, según el comunicado de los convocantes, de "mirar hacia otro lado" y dar "vía libre a la reacción", permitiendo que ecos del franquismo resuenen en el Estado actual, donde la desigualdad social y la precariedad laboral evocan las estructuras de opresión del régimen.

En León, epicentro histórico de la resistencia obrera durante la dictadura, la clase trabajadora y organizaciones antifascistas llaman a movilizarse contra esta "barbarie". "No permitiremos el revisionismo histórico ni la glorificación de la dictadura franquista", afirman en su nota. "Es responsabilidad de todas y todos alzar la voz en defensa de la memoria y contra cualquier forma de exaltación del franquismo".

Ante esta situación, se ha convocado una concentración el 20 de noviembre a las 20.00 horas frente a la Iglesia de Santa Marina la Real, con el objetivo de "plantar cara a este acto de fascistas" y reclamar el cumplimiento estricto de la Ley de Memoria Democrática. La diócesis de León no ha emitido hasta la fecha declaraciones oficiales sobre el evento, aunque fuentes cercanas indican que el templo, de propiedad parroquial, opera con autonomía en la programación de actos litúrgicos.

Este suceso reaviva el debate nacional sobre la implementación de la ley, que ha impulsado la exhumación de fosas comunes y la reparación a víctimas, pero que aún enfrenta resistencias en regiones con fuerte arraigo conservador. En un contexto de creciente polarización política, el homenaje en León se erige como un símbolo de las tensiones pendientes de la Transición española, recordando que la lucha por la memoria no ha concluido.