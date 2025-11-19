Confirmado: esta es la nueva sede electrónica inaugurada por la Guardia Civil para las denuncias telemáticas
Por medio del uso de la Sede Electrónica, los ciudadanos puedan formular denuncias de manera telemática completamente sin tener que ir físicamente a una instalación oficial
Recientemente, por parte de la Guardia Civil, se ha procedido a la actualización de la dirección de la sede electrónica para realizar los trámites oportunos a través de la denuncia telemática, siendo la actual dirección la siguiente: https://guardiacivil.sede.gob.es
Denuncia telemática:
Por medio del uso de la Sede Electrónica, los ciudadanos puedan formular denuncias de manera telemática completamente sin tener que ir físicamente a una instalación oficial.
Con esta herramienta, que está disponible desde el 4 de julio, la Guardia Civil hace una apuesta firme de cercanía con la ciudadanía, sobre todo, teniendo en cuenta el despliegue territorial del Cuerpo que abarca el 83% del territorio nacional, con zonas muy dispersas y poco pobladas donde en ocasiones para interponer una denuncia las personas tienen que acudir a otras poblaciones.
Se trata de una opción más que se ofrece a la ciudadanía sin que esto suponga que cualquier persona que quiera ira a denunciar a un Puesto pueda hacerlo o que llame al 062 para una emergencia.