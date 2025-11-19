Confirmado: esta es la nueva sede electrónica inaugurada por la Guardia Civil para las denuncias telemáticas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Recientemente, por parte de la Guardia Civil, se ha procedido a la actualización de la dirección de la sede electrónica para realizar los trámites oportunos a través de la denuncia telemática, siendo la actual dirección la siguiente: https://guardiacivil.sede.gob.es

Denuncia telemática:

Por medio del uso de la Sede Electrónica, los ciudadanos puedan formular denuncias de manera telemática completamente sin tener que ir físicamente a una instalación oficial.

Con esta herramienta, que está disponible desde el 4 de julio, la Guardia Civil hace una apuesta firme de cercanía con la ciudadanía, sobre todo, teniendo en cuenta el despliegue territorial del Cuerpo que abarca el 83% del territorio nacional, con zonas muy dispersas y poco pobladas donde en ocasiones para interponer una denuncia las personas tienen que acudir a otras poblaciones.

Se trata de una opción más que se ofrece a la ciudadanía sin que esto suponga que cualquier persona que quiera ira a denunciar a un Puesto pueda hacerlo o que llame al 062 para una emergencia.