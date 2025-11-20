El Ayuntamiento de León conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres bajo el lema ‘Tu voz importa’

Manifestación del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.JUAN CARLOS HIDALGO

‘Tu voz importa’ es el lema elegido por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León para conmemorar este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bajo este lema el Ayuntamiento de León ha diseñado un completo programa de actividades y propuestas que incluye talleres de competencias personales, empoderamiento y defensa personal, que ya se han realizado; una exposición sobre la explotación sexual; talleres y performances con alumnos de Primaria y de la Escuela de Arte, un taller de canto, así como un espectáculo teatral y un concierto.

En cuanto a la parte institucional y reivindicativa, el Ayuntamiento participará en el acto institucional que se celebrará el propio 25 de noviembre a las 12:00 horas en el Musac y en el que estarán representadas todas las administraciones y también en la manifestación que esa misma tarde ha convocado la Plataforma contra la Violencia Machista y que saldrá a las 19:00 horas de la plaza de Guzmán.

Además, desde el pasado 1 de octubre la Concejalía de Igualdad ha desarrollado una campaña de sensibilización para la prevención de la violencia de género en la comunidad educativa a través de la instalación de ‘Puntos violeta por la igualdad’ dirigida a los centros educativos de Secundaria, Bachillerato y FP de la ciudad. Esta iniciativa es una de las novedades de la programación de este año, ha explicado la concejala de Igualdad Mercedes Escudero, que ha insistido en la importancia de la educación en igualdad y en la no discriminación por sexo como la base para erradicar la lacra de la violencia de género.

En lo que va de año 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y también tres menores. Además, otros 20 menores han quedado huérfanos por estos crímenes. Unas cifras dramáticas que demuestran la importancia de seguir trabajando en materia de igualdad, ha precisado la concejala. “El Ayuntamiento quiere mostrar su apoyo a las mujeres que sufren o han sufrido violencia machista y darles voz así como visibilizar la importancia de que toda la sociedad, con las instituciones al frente, muestre su rechazo más rotundo a este tipo de violencia”, ha agregado.

Programación por orden cronológico

• Del 13 de noviembre a 12 de diciembre de 2025. Exposición ‘In-Visibles’ (Santi Donaire). Asociación In Género.

Lugar: Sala de Exposiciones del Ateneo Cultural Albéitar.

Horario: De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y sábados de 17:30h a 19:30h.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León.

• 19 de noviembre de 2025. Obra Teatral ‘Francisca de Pedraza’.

Lugar: Teatro San Francisco.

Horario: 19:30 horas. Entrada con invitación (solicitud a través de correo electrónico: unidadesviolencia.leon@correo.gob.es)

Organiza: Subdelegación del Gobierno en León.

Colabora: Ayuntamiento de León.

• 24 de noviembre de 2025. Taller ‘Otras formas de ser héroes’. Laura García Bécares.

Dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria del municipio de León.

Lugar: Biblioteca Municipal “Cronista Luís Pastrana” – Centro Cívico Crucero.

Horario: 10:30h y 12:30h (dos sesiones).

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León.

• 25 de noviembre de 2025. Performance ‘Casa de Muñecas’, en conmemoración del 25 de noviembre a cargo del alumnado de la Escuela de Arte de León.

Lugar: Plaza de Botines.

Horario: 11:30 horas.

Organiza: Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León.

Colabora: Ayuntamiento de León.

• 25 de noviembre de 2025. Acto Institucional Conjunto - Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de León.

Horario: 12:00 horas

Entidades participantes: Ayuntamiento de León, Subdelegación del Gobierno en León, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, Diputación de León y Universidad de León.

Organiza: Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León.

• 25 de noviembre de 2025. Manifestación del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con el lema ‘Libres, Juntas, Vivas, Somos más’.

Horario: 19:00 horas.

Recorrido: Salida de la Plaza de Guzmán el Bueno y finalización en la Plaza de San Marcelo. Lectura del Manifiesto en Plaza de San Marcelo.

Organiza: Plataforma contra la Violencia Machista de León.

Colabora: Ayuntamiento de León.

• 24 de noviembre de 2025. Gala Meninas 2025. Entrega de los Reconocimientos Meninas 2025 de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Horario: 19:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Organiza: Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Colabora: Ayuntamiento de León.

• 26 de noviembre de 2025. Talleres Cantos y Bailes de Antaño. Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León.

Lugar: Residencia de Personas Mayores Virgen del Camino.

Horario: 12:30 horas.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León.

• 29 de noviembre de 2025. Concierto ‘La Superación a través del Canto’. Agrupación Femenino Coral – Voces de León.

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de León (entrada por calle Alfonso V).

Horario: 19:30 horas.

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León.

• 3 de diciembre de 2025. Espectáculo teatral – musical – documental ‘Superviviente’. Compañía TED Teatro (Teatro Educación Igualdad). Premio Mariana Pineda de Teatro.

Lugar: Palacio del Conde Luna.

Horario: 19:30 horas. Entrada con invitación. Recogida de invitaciones: Concejalía de Igualdad. Avda. Ordoño II, nº10 – 6ª planta.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León.