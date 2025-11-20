Operación pingüino: la Aemet despliega un escuadrón de nieve y frío ártico este fin de semana en León
La llegada de una masa de aire ártico hará que el mercurio se desplome, consolidando un ambiente gélido
León se prepara para un fin de semana de riguroso invierno que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha bautizado de facto como la "Operación Pingüino". Un descenso brusco y acusado de las temperaturas junto con nevadas significativas en la provincia macan la pauta para este sábado y domingo.
Durante el sábado, se esperan precipitaciones a lo largo del día. Lo más destacable será la cota de nieve, que podrá descender notablemente, afectando no solo a la Cordillera Cantábrica, sino también a zonas más bajas, especialmente en el norte y este de la provincia. Las temperaturas se mantendrán muy bajas, con máximas que apenas superarán los 6 o 7 grados y mínimas que coquetearán con los 0 grados.
Durante la jornada dominical se mantendrá el ambiente frío, aunque las precipitaciones podrían ser más dispersas o cesar. La atención se centrará en las heladas, que se prevé que sean generalizadas, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana. Si bien la máxima podría alcanzar hasta los 8 grados, la sensación térmica será de pleno invierno. Se esperan vientos flojos de dirección oeste o sudoeste.
La Aemet ha emitido un aviso especial por nevadas en cotas bajas, elevando la alerta a nivel naranja en áreas de montaña, donde la acumulación de nieve podría ser importante (más de 20 cm en 24 horas) e incluso afectar a vías de comunicación clave. Se recomienda extrema precaución si planea viajar por estas zonas.