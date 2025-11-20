Operación pingüino: la Aemet despliega un escuadrón de nieve y frío ártico este fin de semana en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se prepara para un fin de semana de riguroso invierno que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha bautizado de facto como la "Operación Pingüino". Un descenso brusco y acusado de las temperaturas junto con nevadas significativas en la provincia macan la pauta para este sábado y domingo.

La llegada de una masa de aire ártico hará que el mercurio se desplome, consolidando un ambiente gélido.

Durante el sábado, se esperan precipitaciones a lo largo del día. Lo más destacable será la cota de nieve, que podrá descender notablemente, afectando no solo a la Cordillera Cantábrica, sino también a zonas más bajas, especialmente en el norte y este de la provincia. Las temperaturas se mantendrán muy bajas, con máximas que apenas superarán los 6 o 7 grados y mínimas que coquetearán con los 0 grados.

Durante la jornada dominical se mantendrá el ambiente frío, aunque las precipitaciones podrían ser más dispersas o cesar. La atención se centrará en las heladas, que se prevé que sean generalizadas, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana. Si bien la máxima podría alcanzar hasta los 8 grados, la sensación térmica será de pleno invierno. Se esperan vientos flojos de dirección oeste o sudoeste.

La Aemet ha emitido un aviso especial por nevadas en cotas bajas, elevando la alerta a nivel naranja en áreas de montaña, donde la acumulación de nieve podría ser importante (más de 20 cm en 24 horas) e incluso afectar a vías de comunicación clave. Se recomienda extrema precaución si planea viajar por estas zonas.