Pedro José Díez y Díez premio Castilla y León en el Exterior

El presidente de la Agrupación Leonesa de México, Pedro José Díez y Díez, ha sido distinguido con el Premio Castilla y León en el Exterior en la categoría de persona en el extranjero, que concede la Junta para reconocer el compromiso de quienes contribuyen a mantener la identidad castellana y leonesa fuera de la Comunidad. El Boletín Oficial de Castilla y León recogió ayer la resolución del premio, dotado con 3.000 euros y un símbolo acreditativo, y destaca la trayectoria de Díez y Díez al frente de su agrupación en México, desde donde ha impulsado actividades culturales, sociales y de cooperación que fortalecen los lazos entre León y la comunidad emigrante en el país azteca. El galardón forma parte de la II edición del Premio Castilla y León en el Exterior, creado en 2024 para reconocer la labor de centros y personas vinculadas con la emigración.