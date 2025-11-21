Diario de León
El leonés Pablo Roberto, nuevo presidente de Execyl

Pablo Roberto Herrero, tesorero del Círculo Empresarial Leonés. RAMIRO

Redacción
León

El leonés Pablo Roberto, presidente ejecutivo de RBH Global, ha sido elegido nuevo presidente de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, Exceyl, para los próximos cuatro años durante la celebración de la última reunión de su patronato.

La sesión, que contó con la participación del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, sirvió también para hacer balance de la gestión del periodo 2021/2025, liderada por Galletas Gullón.

En el nuevo Consejo acompañan RHB Global representantes de Mercadona, Iberaval, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Ceoe Castilla y León, Adecco, Grupo Eulen, Galletas Gullón, Grupo CFI, Getronics, Incosa, Michelin, NTT Data, Sáenz Suministros Industriales, Serbatic y SevenReeds.

