El leonés Pablo Roberto, nuevo presidente de Execyl

El leonés Pablo Roberto, presidente ejecutivo de RBH Global, ha sido elegido nuevo presidente de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, Exceyl, para los próximos cuatro años durante la celebración de la última reunión de su patronato.

La sesión, que contó con la participación del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, sirvió también para hacer balance de la gestión del periodo 2021/2025, liderada por Galletas Gullón.

En el nuevo Consejo acompañan RHB Global representantes de Mercadona, Iberaval, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Ceoe Castilla y León, Adecco, Grupo Eulen, Galletas Gullón, Grupo CFI, Getronics, Incosa, Michelin, NTT Data, Sáenz Suministros Industriales, Serbatic y SevenReeds.