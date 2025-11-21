Subida garantizada: las pensiones en 2026 se revalorizarán cerca del 2,7%

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los pensionistas españoles ya tienen una estimación muy ajustada de cuánto subirán sus prestaciones a partir del 1 de enero de 2026. Siguiendo la fórmula de revalorización vinculada al Índice de Precios al Consumo (IPC), las pensiones contributivas se incrementarán en torno al 2,6% - 2,7%, una subida que refleja la estabilización de la inflación.

El dato provisional se extrae de la media interanual del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Aunque el dato definitivo se conocerá a mediados de diciembre, los análisis de entidades como Funcas y las proyecciones de la Seguridad Social ya sitúan la subida en el 2,6% - 2,7%.

Las nuevas cuantías, que entrarán en vigor automáticamente con la nómina de enero, quedarían así, según las estimaciones:

Pensión Media de Jubilación - 1.544 €/mes- Unos 38 €/mes más

Pensión Máxima- 3.355 €/mes - Subirá un poco más que el IPC (2,715%)

Pensión Mínima (Sin Cónyuge) - 897 €/mes - Subida por encima del IPC (Objetivo de umbral de pobreza)

Esta revalorización no solo garantiza que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, sino que también refuerza la subida de las prestaciones más bajas.

La Ley de Reforma de las Pensiones asegura que las pensiones mínimas y las no contributivas se incrementarán por encima de la inflación media para reducir progresivamente la brecha respecto al umbral de pobreza de la Unión Europea. Esto implica que millones de pensionistas con las rentas más bajas verán una subida porcentual superior al 2,7%.

El dato oficial y final será publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el próximo 12 de diciembre con la confirmación de la inflación de noviembre.