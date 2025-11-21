La presencia femenina sube al 30% en la nueva promoción de Policía Local

Víctor, Rafa y Mario son tres de los 98 policías locales de CyL que recibieron ayer la Medalla al Mérito Policial en una gala en el Auditorio leonés. Pertenecen al Cuerpo de Villaquilambre y salvaron la vida de un hombre que sufrió un desvanecimiento el pasado 3 de mayo cuando caminaba con unos sacos de panadería por la calle La Cerrada de Navatejera. Le rescataron de la parada cardiorespiratoria que sufrió gracias al uso de un desfibrilador. Además Mario, junto a agentes de San Andrés del Rabanedo, León y Benavente recibió otra por una detención que practicó en Stuttgard en junio, cuando vieron cómo un ladrón salía de una tienda, le persiguieron y lograron inmovilizarlo tras una carrera de 600 metros.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, describió el acto como «emotivo y de justicia al reconocer la labor policial a veces callada los 365 días 24 horas al día, siempre dispuestos a ayudar a la ciudadanía, a prevenir el delito y a actuar». En esta 21 edición de los premios autonómicos hubo distinciones de oro y plata; despachos a la promoción de 209 nuevos profesionales que se incorporan, «con un 30% de mujeres, un 10% más», destacó; un reconocimiento a otros 25 mandos de ascenso y a los jubilados.

«Es un orgullo para CyL saber que tiene unas policías formadas, preparadas, modernas y con ese compromiso a favor de la ciudadanía incluso poniendo en riesgo su vida», señaló. También hubo una especial mención a los 200 policías locales que fueron a trabajar a la Dana, a cuatro representantes llegados de Valencia y oro para los nueve Cuerpos de las inundaciones: Astorga, León, Burgos, El Espinar, Laguna de Duero, Medina de Rioseco, Salamanca, Segovia y Valladolid.

El reconocimiento se exdtendió a la Brigada de Seguridad Ciudadana de León, que, desde su creación hace 40 años, ha efectuado más de 500.000 intervenciones, y al intendente jefe.

El alcalde de León, José Antonio Diez, coincidió en la emotividad de la gala y recordó su vinculación con la Policía Local desde 2007. «Por eso entiendo su importancia para una mejor convivencia y mejor imagen». Admitió que «prácticamente todas las ciudades de CyL que son muy seguras. Y si hay algo que realmente importa a los ciudadanos para estimar la calidad de vida de donde quieren residir es la seguridad, una capacidad garantizada gracias a nuestras policías locales».