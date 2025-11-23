El PSOE se ve con fuerza y equipo para ganar las próximas elecciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de León celebró ayer en La Robla su Comité Provincial, una cita en la que el secretario general provincial, Alfonso Cendón, remarcó que «se juegan el rumbo de la Comunidad y el futuro de toda una generación» y añadió que en marzo de 2026 los ciudadanos elegirán con su voto entre dos opciones, «avanzar en derechos y oportunidades de la mano del Partido Socialista o mantener al Partido Popular en la Junta de Castilla y León, con un gobierno sin rumbo y sin iniciativa». «El PSOE cuenta con el mejor proyecto y con el mejor candidato, Carlos Martínez, para poner en la senda del éxito a nuestra tierra y todos estamos alineados para lograr ese objetivo», subrayó.

Tras la constitución de la Mesa, el Comité Provincial acogió diferentes intervenciones. El secretario de Organización, Daniel San José, fue el encargado de iniciar el turno de palabra, seguido del alcalde del municipio anfitrión, Santiago Dorado, quien dio la bienvenida a todos los participantes. Posteriormente, el secretario general, Javier Alfonso Cendón, presentó su informe de gestión. «Debemos tenerlo claro. El PSOE es la única fuerza política que garantiza el progreso y el futuro de León», remarcó.

También ofrecieron un balance de gestión diferentes cargos públicos socialistas como Salvador Vidal, sobre las Cortes Generales, Nuria Rubio sobre las Cortes Autonómicas, Gerardo Álvarez Courel sobre la Diputación Provincial y Olegario Ramón sobre el Consejo Comarcal del Bierzo. Como cierre, el turno de ruegos y preguntas permitió debatir sobre diferentes asuntos de relevancia para la provincia.

«Castilla y León no puede seguir gobernada por el Partido Popular. No podemos permitirnos ni un minuto más de su gestión vergonzosa, letal y devastadora», subrayó y comentó que cuando las llamas se extendieron por nuestros montes durante este verano, «la falta de previsión y la descoordinación del Partido Popular en la Junta quedaron en evidencia».

«Su política de abandono y desprecio a mantener los operativos de extinción durante todo el año, que tildaron de despilfarro, tuvo consecuencias devastadoras», remarcó, antes de señalar que lo que deben hacer tanto el presidente de la administración autonómica, Alfonso Fernández Mañueco, como su consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, es dimitir.

Cendón valoró que el PSOE cuenta «con una estructura sólida que combina juventud y experiencia, ilusión y veteranía». «Se trata de un partido con liderazgos consolidados", apuntó.