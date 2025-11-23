Una manifestación y 10 actividades contra la violencia a las mujeres en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Tu voz importa» es el lema elegido por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León para conmemorar este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bajo este lema el Ayuntamiento ha diseñado un programa de actividades que incluyó talleres de competencias personales, empoderamiento y defensa personal; la exposición Invisibles sobre la explotación sexual hasta el 12 de diciembre en El Albéitar; talleres y performances con alumnos de Primaria y de la Escuela de Arte, un taller de canto, así como un espectáculo teatral (3-D en el palacio del Conde Luna) y un concierto (29-N en el salón del Ayuntamiento).

El 24-N, en el Auditorio, se efectúa la gala Meninas (19.00 horas) con entrega de reconocimientos. En cuanto a la parte reivindicativa, el Ayuntamiento participará en el acto institucional que se celebrará el propio 25-N a las 12.00 horas en el Musac y en el que estarán representadas todas las administraciones y también en la manifestación que esa misma tarde ha convocado la Plataforma contra la Violencia Machista y que saldrá a las 19.00 horas de la plaza de Guzmán.

Además, desde el pasado 1 de octubre la Concejalía de Igualdad ha desarrollado una campaña de sensibilización para la prevención de la violencia de género en la comunidad educativa a través de la instalación de «Puntos violeta por la igualdad» dirigida a los centros educativos de Secundaria, Bachillerato y FP de la ciudad. Esta iniciativa es una de las novedades de la programación de este año.

En lo que va de año 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y también tres menores. Además, otros 20 menores han quedado huérfanos por estos crímenes. Unas cifras dramáticas que demuestran la importancia de seguir trabajando en materia de igualdad, ha precisado la concejala. «El Ayuntamiento quiere mostrar su apoyo a las mujeres que sufren o han sufrido violencia machista y darles voz así como visibilizar la importancia de que toda la sociedad, con las instituciones al frente, muestre su rechazo más rotundo a este tipo de violencia».

Por su parte, Cruz Roja desarrolla la campaña «Esto no es normal», centrada en visibilizar una de las formas más normalizadas de violencia de género: la violencia sexual en el ámbito de la pareja, especialmente entre personas jóvenes y adolescentes. La entidad acompaña a más de 50.000 mujeres en situación de vulnerabilidad —más de 300 en la provincia de León-, ofreciendo apoyo integral. El sindicato CC OO se suma a la manifestación e indica que la realidad en la provincia es preocupante: 554 denuncias en los primeros seis meses de 2025; 1.065 casos activos en el Sistema VioGén (a 30 de septiembre); y 76 internos cumpliendo condena por delitos de violencia de género en centros penitenciarios. Las denuncias en el sindicato por acoso en el trabajo se han multiplicado por tres en el último año.