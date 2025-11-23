Festín y premios en la Casa de León en La Coruña, en fotos

Una representación de los responsables de la Casa de León en La Coruña.DL

En el ecuador de la Quincena Cultural, la Casa de León en La Coruña llevó a cabo este fin de semana los actos más relevante, entre los que brillaron el Filandón cultural con la presentación de la novela “Una Familia Ejemplar” de Nidia Beltramo, con varios reconocimientos en Certámenes anteriores de la Casa y donde fue su inicio de escritora “profesional” con tres obras publicadas, Magosto y vino leonés.

El día más importante fue el sábado, con el acto público de lectura de las actas de los jurados y proclamación de premiados de los Certámenes culturales Casa de León 2025 y la entrega de los premios a los finalistas, desplazados desde distintas localidades de la geografía nacional. El acto estuvo amenizado por el Conservatorio Profesional de Música de Culleredo.

El presidente de la Casa de León en La Coruña agradeció al Sporting Club Casino el espacio donde se celebraron los eventos del día y dio paso a la gala, dirigida y presentada por Manuel Fuentes González, presidente del Consejo Superior Asesor y de los jurados y Ana Julia Martínez, vocal de Cultura y secretaria de los jurados.

Los asistentes participaron en los sorteos de un cuadro pintado en directo por la artista Rosa Navas; libros, con firma de autores en directo: «Una familia ejemplar», de Nidia Beltramo Iglesias y «Detrás del crimen», de Ricardo Magaz Álvarez como coautor y director de la obra; y la obra «Paisaje de invierno sobre copa de cristal», obra de Marina Iglesias, profesora de artes plásticas.

Como es tradición, la degustación y exaltación del Cocido Maragato en su 28 edición, servido por el restaurante El Leirón, reunió a más de 160 personas. El ‘mantenedor’ fue Ricardo Magaz Álvarez, que deleitó al numeroso público con una magistral exposición sobre el Cocido Maragato, su fundamento y un poco de historia de la Casa de León en La Coruña, sus antecedentes documentados desde 1914, con la fundación y presidencia del muy ilustre astorgano, Andrés Martínez Salazar.

Ya entrada la noche , en los postres, se hizo efectivo el nombramiento como Socio de Honor, acordado en la asamblea General de 2023, a Manuel Fuentes González. Por su colaboración y acreditados méritos, como vicepresidente y actualmente presidente del Consejo Superior Asesor, desde el que es responsable de diversos cometidos entre otros, régimen interno y los Certámenes culturales.

Les acompañaron durante todo el día diversas personalidades, sociales, culturales y de la política.

Resultados de los certámenes 2025

La Casa de León en La Coruña puso el broche de oro a los «Certámenes culturales 2025» esta misma noche, con entrega de los trofeos y galardones a los premiados en las distintas modalidades de certamen (XXVI de Relato corto, XXII de Poesía y X de Júnior (hasta 16 años). En Relato Corto: el ganador fue Juan Luis Rincón Ares, de El Puerto de Santa María, Cádiz; la segunda, Carmen Rey Díaz, de Lebaniego, Bembibre; tercera, Raquel Villanueva Lorca, de Mugardos, A Coruña y accésit, Raquel Martínez Rodríguez, de Arteixo, A Coruña; Antonio Luis Vicente Canela, de El Campello, Alicante y José Luis Rodríguez Souto, de Ponferrada.

En poesía los tres primeros premiados fueron Emilio Vega Gómez, de Ponferrada; Mercedes G. Rojo, de León y Faustino Lara Ibáñez, de Toledo. El accésit para Noelia Prieto García, de A Coruña; Concepción Díaz Álvarez, de Ponferrada y Manuel Javier Aroca Iglesias, de Gijón.

Mientras en Júnior (Relato corto y poesía) los galardones recayeron en Ismael Gámez Corzo, de Getxo, Vizcay; Carmen Machuca Moreno, de Valdemorillo, Madrid, y Olivia Anh Pérez Corral, de Benacazón, Sevilla.