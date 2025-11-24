Santano y Puente dan largas a San Andrés del Rabanedo y siguen sin fijar día de visita

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y su número 2, Jose Antonio Santano, que estuvo esta semana en León, siguen dando largas a San Andrés del Rabanedo, que desconoce si el primero aceptará visitar el municipio para conocer la fractura del tren como se le ha trasladado, o en qué fecha llegará el secretario de Estado, como se comprometió en abril de 2024.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento reitera la importancia del soterramiento ferroviario, una reivindicación histórica de San Andrés que continúa siendo una prioridad. La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, asegura que el municipio «no aceptará la integración blanda» que ofreció hace año y medio Santano en su primera y única visita. Señala que, si pretende volver al municipio «con el mismo proyecto y las mismas fotografías de entonces, la respuesta también será la misma, no, porque esa propuesta no cumple con las necesidades reales ni con la reivindicación vecinal». También reivindica que «el soterramiento no es un capricho; es una necesidad para el desarrollo de San Andrés. Y no vamos a renunciar a él».

El equipo leonesista ha solicitado sin respuesta varias reuniones a Puente para «abordar de manera seria y definitiva la situación. No queremos más promesas incumplidas, necesitamos un compromiso claro y con plazos», aclara la regidora, quien aún aguarda el proyecto de viabilidad económica del soterramiento que pidieron a Santano «imprescindible para avanzar en una solución que garantice la cohesión urbana, seguridad y oportunidades de futuro».