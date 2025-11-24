La Fundación Carolina Rodríguez premia las investigaciones con matiz leonés

El pensador, ubicado en el Campus de Vegazana, es uno de los símbolos de la Universidad de León.marciano pérez

La Fundación Carolina Rodríguez convoca la trigesima edición de los Premios Mariano Rodríguez para trabajos científicos, de historia, cultura o investigación, referentes a León y su provincia o que se realicen en la Universidad de León, cualquiera que sea su objeto. Podrán optar a ellos todos los jóvenes investigadores que acrediten haber finalizado sus estudios de licenciado, ingeniero superior o graduado con posterioridad al 1 de enero de 2018.

Los trabajos, de autoría individual o conjunta, han de ser inéditos, deberán estar escritos en español con rigor y métodos científicos y se presentarán en la Secretaría General de la Universidad de León antes del 2 de marzo de 2026.

Se otorgarán dos premios indivisibles de 3.000 euros; uno en el área de las Ciencias de la Naturaleza y Técnicas y otro para Ciencias Sociales y Humanidades. Asimismo, podrá otorgarse un accésit por cada modalidad por importe de 600 euros cada uno, si el jurado respectivo considera que hay trabajos merecedores de ello. La Fundación Carolina Rodríguez se reserva el derecho a publicar los trabajos premiados, salvo renuncia expresa de los autores.

La presentación será por triplicado, con una extensión máxima de 150 páginas, en soporte físico y digital, y carentes de identificación personal de su autor o autores.