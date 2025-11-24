La astronauta de León Sara García celebra su 'astroversario': "Los sueños no ocurren de repente; se construyen día a día"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sara García, la astronauta leonesa seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA), conmemora en 2025 su "astroversario", recordando el momento clave del 23 de noviembre de 2022 en París cuando su nombre fue anunciado entre los nuevos candidatos a astronauta. Esta efeméride marca un antes y un después para la científica española, quien compatibiliza desde entonces su trayectoria en investigación biomédica con el riguroso entrenamiento requerido para el cuerpo de astronautas de la ESA.

"Hoy es mi astroversario. El 23 de noviembre de 2022 escuché mi nombre en París y mi vida se abrió en dos: el 'antes' y 'todo lo que estaba por venir'." Así lo expresa García, que desde entonces ha desarrollado su labor entre la pasión por la ciencia, especialmente en investigación oncológica, y la exigencia de los entrenamientos especializados para futuros vuelos espaciales. La científica leonesa afronta desde hace tres años un proceso intenso de preparación, que incluye formación en medicina, supervivencia, buceo o vuelos parabólicos, elementos esenciales dentro del programa para astronautas de la ESA.

Entre la investigación y el espacio

García señala la conciliación entre su actividad como investigadora en cáncer y la formación como astronauta reservista como una de las principales experiencias de este periodo. "He compatibilizado una apasionante investigación en cáncer con entrenamientos de supervivencia, medicina, buceo, vuelos parabólicos y una lista infinita de pequeñas victorias y derrotas que no salen en ninguna foto", asegura. Desde noviembre de 2022, su día a día combina avances científicos y la preparación tecnológica, médica y física que demanda el cuerpo de astronautas europeos.

La biografía profesional de Sara García incluye su labor en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y en diferentes plataformas científicas internacionales. La leonesa destaca que su experiencia no consiste solo en adquirir nuevas habilidades, sino en investigar y superar límites: "No soy la misma y eso es exactamente lo que vine a buscar. Porque todas estas experiencias no consisten solo en adquirir habilidades, sino en descubrir tus límites y después ampliarlos".

Evolución de Sara García.

Integrarse en el exigente programa de la ESA supone para García enfrentarse a intensas etapas de formación. No todo es fluidez, reconoce: "Ha habido momentos en los que todo fluye y otros en los que dudas si podrás con lo que viene". Sin embargo, considera que la exigencia diaria fortalece la vocación y disciplina: "Pero nada te vuelve más fuerte que un sueño que te exige dar lo mejor de ti cada día".

El proceso de entrenamiento, que se ha desarrollado entre 2022 y 2025, requiere formación práctica en supervivencia en entornos adversos, ejercicios de equipo, formación médica y adaptación fisiológica a condiciones extremas. Hasta la fecha, García forma parte de los astronautas reservas de la ESA, y aunque "aún no hay fecha para el despegue, el viaje ya ha empezado", como ella misma indica. El cuerpo del que forma parte está encargado de apoyar misiones futuras y de servir de enlace entre la investigación científica y la exploración espacial europea.

La astronauta leonesa subraya el proceso de disciplina y constancia que ha seguido en los tres años transcurridos desde su selección: "En estos tres años he constatado que los sueños no ocurren de repente; se construyen día a día, con disciplina, curiosidad y muchas personas empujando contigo". La experiencia acumulada fortalece la capacidad de afrontar nuevos retos y la contribución científica a la sociedad.

Sara García pone de manifiesto la relevancia del trabajo en equipo y el apoyo mutuo: "Por eso nunca hay que dejar de intentarlo, incluso cuando no veas todavía la meta". Reconociendo la incertidumbre sobre futuras misiones, insiste en que la preparación ya es parte esencial del viaje: "Aunque aún no hay fecha para el despegue, el viaje ya ha empezado".