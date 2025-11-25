León licita un nuevo sector para construir viviendas junto a la avenida Europa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha aprobado el proyecto de urbanización del sector NC 12-01, delimitado por la avenida de Europa, la Fernández Ladreda y la Alcalde Miguel Castaño, en la zona este de la ciudad, con una inversión prevista de 2,76 millones de euros. El acuerdo, adoptado por la Junta de Gobierno Local el pasado 7 de noviembre, abre ahora un plazo de información pública de un mes para que los interesados puedan consultar la documentación y presentar alegaciones.

La parcela cuenta con 47.841 metros cuadrados y constituye un suelo urbano no consolidado incluido en el Plan General de Ordenación Urbana. El desarrollo prevé viviendas plurifamiliares en manzana cerrada y edificación abierta, zonas de equipamiento público y privado, espacios libres y una red viaria que conectará con las avenidas colindantes.

El proyecto, redactado por el arquitecto Felipe Moreno Mariño junto a un equipo técnico, contempla una completa transformación del sector. Se proyecta una red viaria formada por cinco viales —dos principales de sentido único y tres secundarios, uno de ellos peatonal— que garantizarán la conexión interna y con el exterior, además de 168 plazas de aparcamiento, cinco reservadas para personas con movilidad reducida. El diseño incorpora criterios de accesibilidad universal en aceras, pasos de peatones y zonas peatonales.

La actuación también incluye la creación de tres espacios libres públicos y un sistema general de zonas verdes, concebidos como áreas de estancia y esparcimiento, con caminos accesibles, arbolado y una zona de juegos infantiles. Estos espacios se integrarán en una red peatonal que enlazará con los pasos exteriores, favoreciendo la movilidad sostenible.

La documentación puede consultarse en el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística (Palacio de Don Gutierre) y en la sede electrónica municipal (https://sede.aytoleon.es).