Triana ya ha salido de la prisión de Asturias 11 años después de asesinar a Isabel Carrasco

Triana Martínez, cómplice del asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial de León Isabel Carrasco, ha salido esta mañana del centro penitenciario Provincial de Villabona en Asturias, para disfrutar de tres días de permiso durante los cuales no podrá acercarse a la familia de la víctima, ni tampoco a determinados lugares de León.

Se cumple así la resolución judicial por la que la jueza de vigilancia penitenciaria de Asturias concedió el primero de los permisos a la hija de la asesina confesa. Triana cumple 20 años de cárcel y su madre 22. La tercera procesada por este caso, Raquel Gago, ya disfruta de la libertad condicional una vez superada la parte proporcional de su condena de 14 años.

Triana ha salido de la prisión en un Mercedes, acompañada por otra persona y no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación de Asturias, que se encontraban en la zona en el momento de la salida. Tendrá que regresar el próximo viernes.