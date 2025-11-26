Arrollada en Ordoño II una mujer de 50 años de León a la que no vio un ciclista

Una mujer de alrededor de 50 años ha resultado arrollada por un ciclista a última hora de la tarde en León.

Según informa el 112 Emergencias Castilla y León los hechos se han producido a las 13.41 horas, cuando se dio el aviso de que se había producido un arrollamiento de un ciclista a una mujer de unos 50 años a la altura del número 20 de la Avenida Ordoño II, en León.

El 112 ha informado a la Policía Local de León, a CNP y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.