Arrollada en Ordoño II una mujer de 50 años de León a la que no vio un ciclista

Fue trasladada al Hospital en una ambulancia

Ambulancia del servicio de emergencias

Ambulancia del servicio de emergencias112

Una mujer de alrededor de 50 años ha resultado arrollada por un ciclista a  última hora de la tarde en León.

Según informa el 112 Emergencias Castilla y León los hechos se han producido a las 13.41 horas, cuando se dio el aviso de que se había producido un arrollamiento de un ciclista a una mujer de unos 50 años a la altura del número 20 de la Avenida Ordoño II, en León. 

El 112 ha informado a la Policía Local de León, a CNP y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

