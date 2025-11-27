El encendido navideño corta esta tarde el tráfico en la plaza de Santo Domingo de León

La escenificación del encendido de la iluminación navideña condicionará este jueves el tráfico en el centro neurálgico de la circulación en la capital leonesa. El acto, que se celebrará a las 18.30 horas, tomará como escenario por segundo año consecutivo la plaza de Santo Domingo y, como consecuencia, limitará el tránsito de los vehículos en todo el entorno desde horas antes del momento en el que el alcalde, José Antonio Diez, apriete el botón con el que se activarán las luces para dar testimonio de que se acerca la Navidad.

El operativo, que no se ha trasladado de manera oficial desde el Ayuntamiento como sucede en otras ocasiones, caso del reciente corte del puente de los Leones, tendrá que tener en cuenta las restricciones desde media mañana. La colocación del escenario en el que actuarán las aulas corales obligará a que se tenga que regular la circulación en la glorieta, donde el año pasado se restringió la entrada hacia la calle Independencia desde el momento en el que los operarios empezaron a asentar la estructura, aunque se mantuvo el giro hacia las otras tres salidas de tráfico que existen: Calle Ancha, Padre Isla y Gran Vía de San Marcos.

El corte total no se efectuará hasta alrededor de una hora antes del horario oficial del encendido, fijado a las 18.30 horas. Los agentes de la Policía Local se encargarán de limitar la entrada desde Ramón y Cajal, a la altura de Renueva y La Torre; desde Independencia, a partir del cruce del jardín de San Francisco; y desde Ordoño II, en cada una de las entradas. La restricción se mantendrá hasta que termine el acto del encendido y se dispersen los vecinos concentrados en la plaza de Santo Domingo, alrededor de las 19.30 horas.

El espectáculo contará con las aulas corales. Los cerca de 300 escolares que forman parte de estos coros, ejemplo de organización y educación musical desde hace décadas para generaciones de leoneses, serán los protagonistas de la fiesta. Las voces blancas interpretarán villancicos como prólogo al encendido de las luces en las que León invierte 420.000 euros.