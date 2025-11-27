El fin de semana en León traerá heladas débiles y temperaturas gélidas, según la Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El fin de semana en León estará marcado por un ambiente decididamente invernal. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica la llegada de heladas débiles generalizadas en la provincia, que podrían ser localmente moderadas, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, rozando y bajando del punto de congelación. Por ejemplo, en la capital, se podrían registrar mínimas de -2 grados. En cuanto a las máximas, se espera un ligero ascenso en el tercio este y las zonas de montaña, mientras que en el resto de áreas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y los 11 grados .Mínimas: Próximas o por debajo de 0 grados. Máximas: Alrededor de 10 a 11 grados. Sensación Térmica: La sensación térmica será más fría debido a las bajas temperaturas matinales.

En cuanto al estado del cielo, se prevén intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso en algunos momentos del fin de semana. No se esperan precipitaciones significativas en la capital, con una probabilidad de lluvia que se mantiene baja (alrededor del 20%).El viento será flojo y variable en general, lo que no contribuirá a suavizar la sensación de frío.