La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno inaugura su belén en León, en fotos
La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno ha inaugurado oficialmente su
tradicional Belén en la Casa de Carnicerías de León, un espectáculo artesanal que
vuelve a convertirse en un atractivo navideño de la ciudad
Instalado en la planta baja del emblemático edificio (cedido su uso por la entidad
bancaria Unicaja), el Belén ocupa más de 65 metros cuadrados y está compuesto por
más de 300 figuras, muchas de ellas dotadas de movimiento. Las piezas han sido
aportadas, principalmente por Jorge López-Arenas, Jesús López-Arenas y Familia de
Eduardo de Paz, así como una donación a cargo de Coral Muñoz González. El
montaje ha corrido a cargo de Jorge López Arenas, José Ángel Arias y Jose Luis de
Paz.
El resultado es fruto de 840 horas de trabajo, realizadas por un equipo de tres
personas dedicadas a la creación de un recorrido que combina tradición, detalle y un
amplio despliegue escenográfico.
El Belén permanecerá abierto al público desde la tarde del 27 de noviembre al 11 de
enero. Hasta el 19 de diciembre estará abierto jueves y viernes por las tardes de
17’00 a 20’00, y sábados y domingos en horario de mañana y tarde, de 11:30 a 14:00
y de 17’00 a 20:30. A partir del 19 de diciembre estará abierto todos los días de la
semana. Los horarios de apertura serán de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30horas.
El espacio contará también con una tienda de recuerdos, donde se podrán adquirir
artículos de la Cofradía y adornos navideños.