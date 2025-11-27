La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno inaugura su belén en León, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Instalado en la planta baja del emblemático edificio (cedido su uso por la entidad

bancaria Unicaja), el Belén ocupa más de 65 metros cuadrados y está compuesto por

más de 300 figuras, muchas de ellas dotadas de movimiento. Las piezas han sido

aportadas, principalmente por Jorge López-Arenas, Jesús López-Arenas y Familia de

Eduardo de Paz, así como una donación a cargo de Coral Muñoz González. El

montaje ha corrido a cargo de Jorge López Arenas, José Ángel Arias y Jose Luis de

Paz.

El resultado es fruto de 840 horas de trabajo, realizadas por un equipo de tres

personas dedicadas a la creación de un recorrido que combina tradición, detalle y un

amplio despliegue escenográfico.

El Belén permanecerá abierto al público desde la tarde del 27 de noviembre al 11 de

enero. Hasta el 19 de diciembre estará abierto jueves y viernes por las tardes de

17’00 a 20’00, y sábados y domingos en horario de mañana y tarde, de 11:30 a 14:00

y de 17’00 a 20:30. A partir del 19 de diciembre estará abierto todos los días de la

semana. Los horarios de apertura serán de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30horas.

El espacio contará también con una tienda de recuerdos, donde se podrán adquirir

artículos de la Cofradía y adornos navideños.