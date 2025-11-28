La asociación Reino de León pone a Burdeos como ejemplo para Feve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La asociación ferroviaria Reino de León responde de forma tajante al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, después de que este apuntase que aún no existe una tecnología que permita que el tren de Feve entre hasta la estación de Matallana y apostó por mantener la propuesta de conectar la parada de la estación de la Universidad con el centro de León con un autobús eléctrico. «Nos trasladaron que lo que se quiere de llegar en tren al centro, hoy por hoy no se puede», dijo el presidente provincial en relación a su reunión con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

«Dejen de insultar a los leoneses y de engañarles. Los tranvías no funcionan a 10.000 vatios sino a 750 vatios, y sí existe hoy tecnología del máximo nivel aplicable a la solución de Feve», señalan desde la asociación, para criticar la actitud de Courel por «por defender más otros intereses que a los leoneses». «La solución temporal es una patraña del Gobierno asumida por la Diputación, que no aporta soluciones técnicas ni financiación y ahora solo responde a la voz de su amo: el clan anti-Feve del Ministerio de Transportes», añaden. Así, ponen como ejemplo, los desarrollos de empresas —Bombardier o CAF—, «que han patentado sistemas evolucionados al que ha se instaló en Burdeos hace años y que permiten cicular a los tranvías por tramos en los que no es necesaria la instalación de la catenaria».

La asociación ataca al ministerio por querer «imponer de forma unilateral» su solución y buscar «la rendición de los alcaldes por agotamiento». Por este motivo, anima a los regidores «a no caer en la trampa y a seguir luchando por soluiciones que existen, aunque se ocultan».

«Fulminar los carriles para una línea de bus conllevaría perder todo el dinero público invertido en la infraestructura ferroviaria», alegan desde la asociación ferroviaria, para criticar que la solución propuesta «sería una estafa para los leoneses que verían como salen los 40 millones de euros de los ingresos por terrenos de su ciudad para no reinvertirse en el servicio ferroviario".