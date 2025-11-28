Los taxis de León incrementarán sus tarifas un 2,7% a partir del 1 de enero

Las tarifas del servicio de taxis de León sufrirán un incremento del 2,7% a partir del 1 de enero de 2026 según aprobará en la mañana de hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León. Se trata de una medida condicionada por la opinión de los profesionales del sector, que a través de sus asociaciones han decidido que el incremento no supere el del Índice de Precios al Consumo, estipulado en el 3%.

La decisión de mayor peso la adopta la Comisión de Precios de Castilla y León, a la sazón, el órgano competente para valorar y aprobar la revisión solicitada, que para aprobar los precios autorizados por el servicio de transporte urbano de viajeros debe certificar el acuerdo en el que conste el pronunciamiento sobre la aprobación de precios solicitados. Es el trámite que esta mañana se lleva a cabo.

COMISIÓN DE MOVILIDAD

La propuesta partió de la Comisión Municipal Informativa de Seguridad y Movilidad. Según esa tesis, se diseña una tarifa 1, que e aplicará todos los días del año de 7.00 a 23.00 horas. Cobra supuestamente la bajada de bandera a 2,00 €, la Percepción Mínima (1.735,34 metros ó 351,63 segundos) a 4,10 €, cada kilómetro recorrido 1,21 € y por cada hora de parada 21,50 €.

La tarifa 2 se aplicará en horario nocturno todos los días del año de 23:00 a 7:00 horas; domingos y festivos de 7.00 a 23.00 horas; la semana de Feria y Fiesta Local de 15:00 a 23:00 horas; así como sábados y los días 24 y 31 de diciembre de 16:00 a 23:00 horas. En ese supuesto, la bajada de bandera se fija a 2,75 €, la Percepción Mínima en esa tarifa (1.525,97 metros ó 286,78 segundos) es de 5,10 € y el kilómetro recorrido a 1,54 €. Para esa tarifa más cara la hora de parada es a 29,50 € .

Teóricamente, porque esas tarifas que se presentan en el documento que se remite a la Comisión Informativa y de Seguridad, son las mismas del año pasado, según h apodido comprobar este periódico. Es de suponer, pues, que una vez que se apruebe el acuerdo, se hagan públicas las nuevas tarifas correctamente actualizadas.

Queda pendiente de que se le dé forma a la decisión del alcalde, José Antonio Diez, que abogó por la creación de diez nuevas licencias de taxi para compensar las deficiencias que según él, presentaba el servicio. Pese a la oposición de los profesionales del sector, se determinó la puesta en marcha de un concurso para sumar una decena de licencias al colectivo, que se acercará a los 180 vehículos oficiales.

El coste mínimo se sitúa ligeramente por encima de los cuatro euros por trayecto en la tarifa más barata