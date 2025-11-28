Atropellada una abuela en León cuando llevaba a su nieta por El Ejido

Una mujer de 70 años ha resultado atropellada en León cuando llevaba a su nieta. La niña ha resultado ilesa.

Los hechos han ocurrido a las 08.55 horas en la Calle Daoíz y Velarde, 26. El 112 fue Informado de que una mujer de unos 70 años estaba herida tras ser atropellada por un turismo.

Consciente, herida en una pierna, le acompañaba una menor de 9 años, en principio ilesa.

Se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.