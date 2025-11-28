Diario de León

Atropellada una abuela en León cuando llevaba a su nieta por El Ejido

La niña, de nueve años, resultó ilesa

Imagen de archivo de una ambulancia

Imagen de archivo de una ambulanciaDL

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

Creado:

Actualizado:

En:

Una mujer de 70 años ha resultado atropellada en León cuando llevaba a su nieta. La niña ha resultado ilesa.

Los hechos han ocurrido a las 08.55 horas en la Calle Daoíz y Velarde, 26. El 112 fue Informado de que una mujer de unos 70 años estaba herida tras ser atropellada por un turismo. 

Consciente, herida en una pierna, le acompañaba una menor de 9 años, en principio ilesa. 

Se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

tracking