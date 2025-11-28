Los 400 trabajadores del Centro Estrada abandonan sus puestos de trabajo en León alegando una intoxicación

Los 400 trabajadores del Centro Estrada han abandonado esta mañana sus puestos de trabajo, víctimas, al parecer, de una intoxicación derivada de lo que el Comité de Empresa considera que es utilización de productos tóxicos en las obras de remodelación de las instalaciones, que se vienen llevando a cabo desde hace seis meses, que se habían paralizado y que esta semana se han puesto en marcha de nuevo.

Carlos Vallaure, presidente del Comité de Empresa, explicó a este periódico en conversación telefónica que un centenar de trabajadores abandonaron ayer sus puestos laborales, como consecuencia del malestar que comenzaban a sentir a media tarde. “Los compañeros tuvieron picores y en algunos casos empezaron a tener problemas de estómago y sensación de mal cuerpo en general. Como vimos que las cosas se ponían complicadas, decidimos salir a la calle y ventilar toda la instalación y no volver a entrar hasta que se nos explicase si los productos que estaban utilizando son inocuos para la salud”.

Los afectados reclamaron la presencia en el centro del director para conocer de primera mano la información correspondiente “pero no nos han dicho nada de qué es lo que pasa y de qué es lo que están utilizando, así que hemos tenido que ponernos en plan firme y decidimos que no volveremos a entrar a trabajar hasta que no recibamos un informe “, explicó el presidente del comité de empresa.

La situación, siempre según la representación sindical, empeoró en la mañana de hoy y otros 300 trabajadores decidieron no incorporarse a su tarea a la vista de que las condiciones seguían siendo inapropiadas desde el punto de vista del comité de empresa. “ Hemos enviado un correo electrónico a cada uno de los compañeros para informarles de que mientras no se resuelva esta situación, no volveremos a nuestra labor”.