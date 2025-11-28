Diario de León

Un choque en León entre una furgoneta y un ciclista se salda con un herido

Los hechos han ocurrido en la calle Juan Madrazo, paralela a Gran Vía de San Marcos

Ambulancia del servicio de emergencias

Ambulancia del servicio de emergencias

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

Creado:

Actualizado:

Un ciclista ha resultado tras un accidente de tráfico en el centro de León. Se trata del segundo accidente que se registra esta mañana.

Los hechos se han producido a las 12.44 horas. Se trata de una colisión entre una furgoneta y una bicicleta, en principio sin heridos.

Sin embargo, posteriormente solicitaron asistencia para el ciclista, varón de 49 años, consciente, que cojeaba y presentaba un golpe en un codo. 

El 112 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.

