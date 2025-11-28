Un choque en León entre una furgoneta y un ciclista se salda con un herido
Los hechos han ocurrido en la calle Juan Madrazo, paralela a Gran Vía de San Marcos
Un ciclista ha resultado tras un accidente de tráfico en el centro de León. Se trata del segundo accidente que se registra esta mañana.
Los hechos se han producido a las 12.44 horas. Se trata de una colisión entre una furgoneta y una bicicleta, en principio sin heridos.
Sin embargo, posteriormente solicitaron asistencia para el ciclista, varón de 49 años, consciente, que cojeaba y presentaba un golpe en un codo.
El 112 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.