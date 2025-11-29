Dos peleas brutales en León y Ponferrada se saldan con heridos por arma blanca y una investigación de la Policía Nacional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León registró en la madrugada del sábado al domingo dos violentos episodios con armas blancas que se saldaron con tres heridos.

Dos personas protagonizaron una pelea con cuchillos en la calle Pendón de Baeza. Tras recibir el aviso a las 22.42 horas, hasta el lugar se desplazaron Policía Local, Policía Nacional y dos ambulancias de Sacyl (UVI móvil y soporte vital básico). Uno de los implicados, con heridas de mayor gravedad, fue trasladado por la Policía Local a un centro de salud de la capital, mientras que el segundo fue dado de alta in situ tras ser atendido por los sanitarios.Ponferrada – 04:26 h

Apenas seis horas después, a las 04:26 horas, la sala del 112 recibió otro aviso por una pelea multitudinaria en la calle Doctor Fleming de Ponferrada en la que participaron entre 10 y 15 personas. Como consecuencia del enfrentamiento, un varón de unos 25 años sufrió cortes en las manos por arma blanca.

El herido fue trasladado finalmente por la Policía al centro de salud de Picotuerto. Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local de Ponferrada, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias de Sacyl. Ambos sucesos están siendo investigados por la Policía Nacional.