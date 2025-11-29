ExpoJoven celebra 35 años en León con 88 entidades participantes y la presentación del I Festival de Cortos

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

ExpoJoven celebrará este sábado, 29 de noviembre, su 35 aniversario en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León, un espacio que pretende ocupar al completo para celebrar esta efeméride, en la que participarán 88 entidades e incluirá la presentación del I Festival de Cortometrajes, que entregará su Premio de Honor al cieneasta leonés Néstor López.

Esta cita anual contará este año con la participación de 88 entidades, cuatro presentaciones y casi un centenar de actividades. El horario de apertura será de 10.00 a 21.00 horas, con una pausa para la comida entre las 15.00 y las 16.30 horas.

Hasta la fecha, se han programado 93 actividades en las que las asociaciones juveniles de la ciudad mostrarán sus propuestas y, siguiendo con la programación del año pasado, también habrá espacios dedicados a la enseñanza de idiomas, al cómic y a los libros, al ocio y turismo activo, y a los centros educativos.

En el ámbito del deporte estará presente el Tradicional Corro de Aluches, que contará con una pequeña competición por el premio 'León Joven' de lucha leonesa.

MÁS ACTIVIDADES

También se celebrará una edición intensiva del Campamento Digital, impulsada por Fundación Cibervoluntarios, en la que niños y jóvenes de 12 a 17 años podrán explorar el mundo digital a través de talleres, retos y actividades interactivas de la mano de formadores especializados.

Después del éxito del año pasado, la Concejalía de Juventud volverá a apostar por una experiencia ExpoJoven organizada en varios bloques, concretamente experiencias tecnológicas; deportivas y saludables; de belleza y bienestar; enogastronómicas; y talleres experienciales.

Entre las novedades de este año, ExpoJoven participará en el encendido navideño. En el hall de entrada se instalará un árbol de Navidad y, tras el acto inaugural, el alcalde de León, José Antonio Diez, procederá a su encendido. La zona de relax y gastronómica contará con un espacio ampliado para que el momento de descanso sea más cómodo y agradable.

Esta edición contará con dos grandes actividades estrella como son el Globo Cautivo, que estará de 10.00 a 13.00 horas en la zona exterior del jardín, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan; y la Unidad VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), un sistema móvil que permite expedir DNI y pasaporte rápidamente, además de mostrar material de distintas especialidades de la Policía Nacional. Estará disponible durante toda la feria.

Monoloco se ha lanzado una nueva propuesta, denominada 'Local Héroes', una iniciativa creada para descubrir a los DJs emergentes más destacados de la provincia y darles un escenario real donde demostrar su talento. Tras el cierre de inscripciones, Monoloco seleccionará a cuatro finalistas, que actuarán en directo dentro de la programación de ExpoJoven León, con sesiones de 25 minutos cada uno.

Otro gran atractivo será la actuación de Laaza, artista emergente que no para de agotar localidades, que actuará de manera gratuita a las 19.15 horas en el Palacio de Exposiciones.

CIRCO Y CINE

También habrá espacio para el circo con el espectáculo 'Incipit', un montaje de circo contemporáneo desarrollado en un proceso de creación colectiva a partir del poder del inicio, las ilusiones y los miedos que encierran los primeros pasos. Este espectáculo forma parte de la programación cultural de Leónjoven, CUL '25. I edición del Festival de Cortometrajes ExpoJoven León.

Para cerrar este día de celebración se llevará a cabo una Gala de Clausura, en la que se presentará la primera edición del Festival de Cortometrajes ExpoJoven León, un nuevo espacio cultural creado para impulsar el talento audiovisual emergente, al que se han presentado 59 proyectos.

Dentro del festival se estrena la categoría especial 'Made in León', destinada a proyectos vinculados a la ciudad o la provincia. La entrega de premios tendrá lugar a las 21.00 horas y se otorgarán tres galardones principales: Mejor Cortometraje, Mejor Dirección y Mejor Guion.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León entregará el Premio de Honor ExpoJoven al cineasta leonés Néstor López, poseedor de dos Premios Goya, uno de ellos por el aclamado cortometraje Semillas de Kivu. Durante la gala se proyectará esta obra, actualmente en carrera hacia los Óscar, seguida de un breve coloquio con el director antes de la entrega del reconocimiento.